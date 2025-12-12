蘇丹紅18項化妝品清單一次看 法倈麗「NARS 修護霜」急回收下架

【緯來新聞網】化妝品中檢出蘇丹紅的事件持續延燒，衛生福利部食品藥物管理署今日更新清查進度，通報新增18項產品受影響，包括2項進口及16項本土製造品項，還涉及4批次原料。其中最受矚目的，是由美國生產、台灣代理商主動送驗的「NARS 裸光賦活超能修護霜」。

蘇丹紅18項化妝品被驗出。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長王德原說明，這款「NARS 裸光賦活超能修護霜」並非由政府查核時發現，而是由代理商法倈麗股份有限公司主動進行成分檢測，自行驗出蘇丹紅四號，隨即向主管機關通報，並全面將商品下架與回收，總共追回310瓶。



由於該產品為進口完成品，王德原指出，其製造與配料皆於海外完成，因此在國內無可追溯的原料批號。目前是否開罰，仍須由各地衛生局依個案情形進行綜合評估。



面對外界疑問蘇丹紅是否一定呈紅色，王補充說明，有些複方植物萃取原料本身未必顯色，尤其是部分彩妝品使用比例高才較易觀察到色彩變化；此次部分產品為白色膏體，不能僅憑顏色判定是否含染料。

蘇丹紅18項化妝品被驗出。（圖／食藥署提供）

針對傳聞指出監管有「8個月空窗期」，王德原回應，實際自中國網路平台首次揭露至今僅約兩個月，不過食藥署仍主動往前追查去年起的產品批號，篩查可能相關來源，並坦言調查仍持續中，仍不排除還有未被發現的品項。



此外，先前驗出問題的原料來自新加坡，王德原表示，已致函當地官方機構，對方回應確認蘇丹紅四號同樣為禁用物質，並展開進一步調查。



王德原強調，食藥署自11月初即對業者發布警示，要求自主管理與成分清查，透過化妝品成分登錄系統進行交叉比對，逐步找出潛在風險產品。他也對主動通報的廠商表示肯定，並指出這有助於保障消費者安全。





進口項目中，包括由美國生產的「NARS 裸光賦活超能修護霜」與韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，這兩款商品分別由法倈麗國際股份有限公司與艾多美股份有限公司代理，皆確認含有蘇丹紅。



至於國產部分，共計16項產品被點名，多數使用相同來源的染料原料，目前已由廠商自主管理或配合政府停止販售。涉及的業者包含歐萊德、沛諾美學、沛美生醫、愛比森、龍興生化、將寶實業、柏瑞、采伊美學等。部分商品為委託製造，包括保養水、按摩油、安瓶、護髮油等不同類型的產品。



有關單位表示，蘇丹紅為工業用染料，嚴禁使用於化粧品與食品中，將持續加強稽查與風險控管，保障消費者安全。業者如有使用不符規定成分，將依法處分。

