蘇丹葬禮慘遭血洗！無人機襲擊至少40死 聯合國籲立即停止敵對行動

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

蘇丹自2023年4月爆發內戰，由正規軍（蘇丹武裝部隊，SAF）與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）爭奪政權與控制權，戰火已蔓延至多個地區並造成嚴重人道危機。本週一（3日）蘇丹中部地區科爾多凡（Kordofan）的一場葬禮上遇到無人機攻擊，造成至少40人死亡。目前該城市由RSF與軍隊爭奪。

蘇丹自2023年4月爆發內戰，由正規軍與準軍事組織「快速支援部隊」（ RSF）爭奪政權與控制權。（圖／美聯社）

此次攻擊受到聯合國人道事務協調廳（OCHA）關注，並於週三（5日）進行報告，RSF攻占了西部達爾富爾地區最後一個軍事據點法希爾（el-Fasher）後，準備在科爾多凡發動攻勢。OCHA也呼籲立即停止敵對行動，並要求所有各方保護平民，遵守國際人道法。

上週，RSF在經歷18個月的圍城後攻占了法希爾。透過衛星影像推測，RSF很可能在該地區大肆屠殺。世界衛生組織也表示，這支準軍事部隊洗劫了一家醫院，造成超過450人死亡。國際刑事法院週一時曾警告，這些行為「可能構成戰爭罪和危害人類罪」。

蘇丹國內局勢長期不穩。1955至1972年因南北宗教不同，引發第一次蘇丹內戰，最後以南方取得廣泛的自治權收場，和平沒有維持太久，1983年，時任蘇丹總統尼邁里（Jaafar Nimeiri）廢除南方自治權，爆發第二次內戰，最後於2005年簽署《全面和平協定》（Comprehensive Peace Agreement, CPA），南方重新獲自治權，並在協定中確立6年後舉行獨立公投，南蘇丹也在該次公投後正式獨立。

