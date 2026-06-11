蘇丹裔男子持刀殺人 引爆北愛爾蘭暴力示威 馬斯克發聲反移民

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兇嫌阿洛迪於2023年從愛爾蘭共和國進入英國的領地北愛爾蘭，申請庇護並獲得5年居留許可。（圖片來源／YT新聞影片截圖）

貝爾法斯特（Belfast ）發生蘇丹裔黑人在光天化日下，持刀傷人事件後，緊張局勢蔓延至北愛爾蘭街頭，導致汽車和巴士被縱火焚燒，部分居民被迫離開家園。

在英國為移民問題造成高度緊張的局勢下，反移民活動人士呼籲舉行抗議活動，導致北愛爾蘭周三（6月10日）連續第二個晚上發生騷亂，在首府貝爾法斯特，幾百名蒙面男子縱火焚燒許多他們認為是移民、難民居住地的房屋。

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前一天，發生房屋和汽車被縱火事件。約有200人在紐敦阿比聚集，期間有人向警察投擲物品，科爾雷恩也聚集人群，警方封鎖道路。倫敦德里也發生一些小規模騷亂，但包括斯托蒙特在內的其他抗議活動都以和平方式進行。

蒙面男子焚燒移民和難民居住的房子

《紐約時報》與英國《BBC》報導，北愛爾蘭發生30歲的蘇丹難民阿洛迪德被控，持刀謀殺未遂40多歲的英國公民奧格爾維，一夕之間各地爆發反移民的示威抗議活動。周三，警方表示，他們已向聚集在貝爾法斯特附近的民眾發射水砲，當局也加強當地的警力部署。

周一持刀攻擊事件的受害者奧格爾維的家人表示，「暴亂不受歡迎，和平抗議是唯一的出路。我們有很多移民，他們為我們國家做出了極其寶貴的貢獻……我們不希望這場可怕的悲劇被用來分裂人民或煽動敵意。」

先前法庭獲悉，雖然史蒂芬·奧格爾維（Stephen Ogilvie）的眼睛、臉部和背部受到重傷，失去左眼，但是他的家人表示他目前情況穩定。

雖然受害人的家屬和英國官員呼籲各界冷靜，但是右派人士、特斯拉的執行長、世界首富馬斯克一夕轉發許多譴責英國現狀的社群媒體訊息，他的貼文寫道：「只有反覆、大聲地抗議，才能帶來改變。」

馬斯克發文，反嗆英國工黨主席

在遭到包括工黨主席安娜·特利在內的多位左派人士的批評後，馬斯克在X上發文嗆聲：「真正激怒人們的是那些在家鄉斬首無辜民眾的殺人犯移民，而不是『社群媒體』！」

北愛爾蘭權力分享政府兩黨的政治家都譴責暴力事件。愛爾蘭民族主義政黨新芬黨首席部長奧尼爾的聲明斥責為「暴徒行徑」。「一群蒙面男子放火燒毀居民的房屋，這種行為簡直是令人作嘔的懦夫行徑。」她說。

北愛爾蘭警察局表示，殺人嫌犯哈迪·阿洛迪德（Hadi Alodid）已被逮捕，需要拘留候審4周。他被控謀殺未遂、威脅殺害一名英國國民醫療服務體系（NHS）放射線技師、持有刀具。

警方先前表示，這名嫌犯是一名30歲的蘇丹裔男子。阿洛迪於2023年從愛爾蘭共和國進入英國的領地北愛爾蘭，申請庇護並獲得5年居留許可。

周三，貝爾法斯特地方法院拒駁回阿洛迪德提出的保釋申請，地方法院的法官史蒂芬·基翁聽取受害者在襲擊中失去一隻眼睛的證詞。

英國首相譴責刺殺與暴力事件

英國首相施凱爾譴責這起刺傷事件令人作嘔，但是他同樣譴責街頭發生的暴力事件，令人作嘔，對這種暴力事件零容忍。

周二，消防員和緊急救援人員護送移民家庭，離開貝爾法斯特被縱火焚燒的房屋，移民擔心周二晚間爆發的暴力事件會重演。當時，包括蒙面年輕人在內，示威的民眾在貝爾法斯特及其周邊地區焚燒公車和房屋，並封鎖多條道路，街上燃起熊熊大火。

居住在當地的烏克蘭人納夫羅茨卡表示，太可怕了，當時她和狗狗在家，後來被迫從後門逃出去。她認為這棟房子之所以成為目標，是因為這條街上居住著很多移民，人們對某些特定的移民群體並不友好。

到周三晚上10點，騷亂似乎比周二有所緩和，但是仍有媒體報導發生一些抗議活動，並有人向警察投擲物品。周二的騷亂中有兩名警察受傷，警方稱這些騷亂是北愛爾蘭各地零星發生。

(原始連結)





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