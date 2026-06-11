蘇丹裔男子持刀殺人 引爆北愛爾蘭暴力示威 馬斯克發聲反移民
兇嫌阿洛迪於2023年從愛爾蘭共和國進入英國的領地北愛爾蘭，申請庇護並獲得5年居留許可。（圖片來源／YT新聞影片截圖）
貝爾法斯特（Belfast ）發生蘇丹裔黑人在光天化日下，持刀傷人事件後，緊張局勢蔓延至北愛爾蘭街頭，導致汽車和巴士被縱火焚燒，部分居民被迫離開家園。
在英國為移民問題造成高度緊張的局勢下，反移民活動人士呼籲舉行抗議活動，導致北愛爾蘭周三（6月10日）連續第二個晚上發生騷亂，在首府貝爾法斯特，幾百名蒙面男子縱火焚燒許多他們認為是移民、難民居住地的房屋。
前一天，發生房屋和汽車被縱火事件。約有200人在紐敦阿比聚集，期間有人向警察投擲物品，科爾雷恩也聚集人群，警方封鎖道路。倫敦德里也發生一些小規模騷亂，但包括斯托蒙特在內的其他抗議活動都以和平方式進行。
蒙面男子焚燒移民和難民居住的房子
《紐約時報》與英國《BBC》報導，北愛爾蘭發生30歲的蘇丹難民阿洛迪德被控，持刀謀殺未遂40多歲的英國公民奧格爾維，一夕之間各地爆發反移民的示威抗議活動。周三，警方表示，他們已向聚集在貝爾法斯特附近的民眾發射水砲，當局也加強當地的警力部署。
周一持刀攻擊事件的受害者奧格爾維的家人表示，「暴亂不受歡迎，和平抗議是唯一的出路。我們有很多移民，他們為我們國家做出了極其寶貴的貢獻……我們不希望這場可怕的悲劇被用來分裂人民或煽動敵意。」
先前法庭獲悉，雖然史蒂芬·奧格爾維（Stephen Ogilvie）的眼睛、臉部和背部受到重傷，失去左眼，但是他的家人表示他目前情況穩定。
雖然受害人的家屬和英國官員呼籲各界冷靜，但是右派人士、特斯拉的執行長、世界首富馬斯克一夕轉發許多譴責英國現狀的社群媒體訊息，他的貼文寫道：「只有反覆、大聲地抗議，才能帶來改變。」
馬斯克發文，反嗆英國工黨主席
在遭到包括工黨主席安娜·特利在內的多位左派人士的批評後，馬斯克在X上發文嗆聲：「真正激怒人們的是那些在家鄉斬首無辜民眾的殺人犯移民，而不是『社群媒體』！」
北愛爾蘭權力分享政府兩黨的政治家都譴責暴力事件。愛爾蘭民族主義政黨新芬黨首席部長奧尼爾的聲明斥責為「暴徒行徑」。「一群蒙面男子放火燒毀居民的房屋，這種行為簡直是令人作嘔的懦夫行徑。」她說。
北愛爾蘭警察局表示，殺人嫌犯哈迪·阿洛迪德（Hadi Alodid）已被逮捕，需要拘留候審4周。他被控謀殺未遂、威脅殺害一名英國國民醫療服務體系（NHS）放射線技師、持有刀具。
警方先前表示，這名嫌犯是一名30歲的蘇丹裔男子。阿洛迪於2023年從愛爾蘭共和國進入英國的領地北愛爾蘭，申請庇護並獲得5年居留許可。
周三，貝爾法斯特地方法院拒駁回阿洛迪德提出的保釋申請，地方法院的法官史蒂芬·基翁聽取受害者在襲擊中失去一隻眼睛的證詞。
英國首相譴責刺殺與暴力事件
英國首相施凱爾譴責這起刺傷事件令人作嘔，但是他同樣譴責街頭發生的暴力事件，令人作嘔，對這種暴力事件零容忍。
周二，消防員和緊急救援人員護送移民家庭，離開貝爾法斯特被縱火焚燒的房屋，移民擔心周二晚間爆發的暴力事件會重演。當時，包括蒙面年輕人在內，示威的民眾在貝爾法斯特及其周邊地區焚燒公車和房屋，並封鎖多條道路，街上燃起熊熊大火。
居住在當地的烏克蘭人納夫羅茨卡表示，太可怕了，當時她和狗狗在家，後來被迫從後門逃出去。她認為這棟房子之所以成為目標，是因為這條街上居住著很多移民，人們對某些特定的移民群體並不友好。
到周三晚上10點，騷亂似乎比周二有所緩和，但是仍有媒體報導發生一些抗議活動，並有人向警察投擲物品。周二的騷亂中有兩名警察受傷，警方稱這些騷亂是北愛爾蘭各地零星發生。
更多信傳媒報導
賴清德提名29位監委！柯文哲、黃國昌昔日支持者陳永興任院長 侯友宜愛將謝政達入列
被陳其邁笑做不好還去輔選 蔣萬安用李光耀城市獎回擊
OpenAI申請IPO掛牌 估值可望近1兆美元 考驗即將開始
其他人也在看
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點
夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
新增2檔台股抓去關！它6天暴跌47% 處置到6／25
根據櫃買中心資料顯示，大綜最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.85％。股價在短時間內快速攀升，漲勢相當強勁，也因此受到市場高度關注。由於漲幅已達主管機關規定標準，櫃買中心決定將其納入處置股名單，並自11日起實施相關交易管制措施。相較之下，博磊近期股價則呈現大...
陳永興獲提名監察院長！昔決裂黃國昌內幕曝
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力...
尾盤湧逾5千張單！台積電收2250元平盤價 專家：逢低承接意願高
台積電（2330）今（11）日除息，首日參考價2249元，受惠5月營收表現亮眼，寫下史上最強，盤中最高觸及2255元，一度填息8成。
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
蝦皮爆全球大裁員！數百工程師丟飯碗 AI布局成焦點
根據《彭博》（Bloomberg）及《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）引述知情人士報導，此次裁員已於本週陸續展開，範圍涵蓋Shopee在多個市場的技術與營運團隊。消息人士指出，受影響職位包括軟體工程師、產品管理人員、商業化團隊以及品質保證（QA）人員，其中部分團隊遭...
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
昔日人氣童星淪街友「對比照」曝光！母曝現狀艱難
娛樂中心／林善柔報導在尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁（Martin Qwerly）的前童星蔡斯（Tylor Chase），近日因流落加州街頭的影片在TikTok瘋傳，再度引發關注。昔日以語速飛快、性格亢奮的逗趣形象走紅的他，近年幾乎消失幕前，直到2025年12月被拍到衣著凌亂、神情憔悴地現身街頭，讓不少昔日觀眾震驚不已。
幼兒園畢典要求唱「慶中共建黨百週年」紅歌！一票家長炸鍋
生活中心／楊佩怡報導隨著六月鳳凰花開，各級校園迎來了充滿祝福與惜別氣氛的畢業季。各校近日陸續敲響驪歌，為莘莘學子舉辦溫馨的畢業典禮，共同見證他們邁向人生新階段的珍貴時刻。然而就有家長在Threads上投訴，幼兒園小孩回家後練唱畢業歌《把未來點亮》，然而一查才發現該歌曲竟是中國歌，甚至是為了慶祝中共建黨一百週年而創作的，讓家長氣炸直批：「幼稚園唱這種歌真的好嗎？洗腦的意思吧」。
NBA總冠軍賽》馬刺Fox致命上籃引熱議 球評Barkley狠批：「人類文明史上最愚蠢的一支球隊」
2026年NBA總冠軍賽G4，聖安東尼奧馬刺在台灣時間6月11日寫下難堪紀錄，花光最多29分的領先，遭紐約尼克完成冠軍賽史上最大分差逆轉勝，以106比107，1分之差惜敗，系列賽陷入1比3絕對落後，而在尼克上演「準絕殺」前，De'Aaron Fox的上籃引發熱議，名將Charles Barkley毫不諱言地抨擊，「我們見證人類文明史上最愚蠢的一支球隊。」
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。