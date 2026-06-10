蘇丹裔男子當街砍人 引發北愛爾蘭反移民騷亂

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北愛爾蘭反移民示威變調，成為暴力事件，北愛爾蘭首席部長發聲明，痛斥不法份子打著反移民旗號上街鬧事。

綜合外電報導，1名蘇丹裔男子8日在英國北愛爾蘭當街持刀隨機砍人，導致1名40多歲男性眼睛遭重創，臉部及背部也被砍傷。這名男子雖然已經被警方逮捕，不過卻引發北愛爾蘭反移民示威，大批反移民者上街抗議結果失控，演變成燒毀店家與汽車騷亂，北愛爾蘭當局呼籲示威民眾理性，也不要趁亂打劫。（葉柏毅報導）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起持刀行兇案發生之後，相關影片在網路上迅速傳播開來，而北愛爾蘭的反移民與右翼團體，則利用這支影片，在當地時間9日，組織反移民示威活動，鼓勵反移民的北愛民眾，上街抗議。

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這場示威抗議不久之後變成了騷亂事件，不少人戴著面罩，在北愛爾蘭首府貝爾法斯特各處，縱火焚燒房屋、店面、公車、汽車和路障。由於著火的地區與事件太多，令消防員疲於奔命。

騷亂事件發生之後，北愛爾蘭首席部長歐尼爾立即發佈聲明，表示那名蘇丹籍男子的行為固然令人痛心，但是打著反移民旗號，藉機上街鬧事的北愛爾蘭本地人，同樣令人不齒。歐尼爾痛斥一群蒙面男子縱火焚燒民宅，迫使居民出逃的行為，「完全是令人噁心的懦弱行徑」。

北愛爾蘭警方則呼籲民眾保持冷靜，以和平方式進行抗議，並採取負責任的行動。

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