蘇丹難民傷人案引北愛爾蘭暴動 英相譴責暴力籲群眾冷靜

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北愛爾蘭首府貝爾法斯特，警方連續第2個晚上封鎖道路，以阻止反移民暴力事件，空拍畫面可見汽車被縱火焚燒，濃煙直竄天際。當天稍早，數百名蒙面者在北愛各地跟警方衝突，焚燒民宅與汽車，迫使部分居民逃離家園，騷亂一度失控，當局用水砲驅散鎮壓抗議者。

這波暴動事件起因於，一名獲得難民身分的30歲蘇丹男子阿洛迪德持刀攻擊，造成一名40多歲男子奧格爾維失去一隻眼睛，臉部背部都受傷。攻擊影片在網路瘋傳，立刻引爆抗爭怒火。

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北貝爾法斯特水電工布蘭丹受訪時表示，「對，我完全支持這些抗議活動，沒錯、沒錯，而且每個人都有抗議的權利。我不贊同暴力，沒有人會贊同暴力，是暴力把我們逼上街頭的。」

阿洛迪德10日出庭被控謀殺未遂等罪名並且還押候審，首相施凱爾強烈譴責這起暴力事件，表示兇嫌將受到法律的嚴懲，但也強調抗爭不應該用違法手段，特別是蒙面暴徒針對少數族裔的暴力攻擊。

英國首相施凱爾強調，「我們與受害者同在，但議長先生，我要明確指出，隨後發生的暴力和縱火行為，毫無正當理由。」

本案受害者奧格爾維的家屬也發聲，表示不支持動亂，和平抗議才是唯一的出路。北愛爾蘭主要政黨領袖也譴責攻擊事件，並呼籲民眾保持冷靜，強調暴力攻擊只會進一步傷害社會。