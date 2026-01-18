蘇丹黑人梅克幫助戰神狂炸25分 攻城師隊還是靠高國豪的32分帶走5連勝

高國豪打出本季第一場32分的勝利，在台北客場接受隊友洗禮突襲。 (魏冠中攝影)

搭16小時飛抵台台的梅克，星期天首場比賽攻下25分，高居全隊第一火力王。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】TPBL今天在台北戰神隊主場打出一場扣人心弦的精采比賽，增加蘇丹黑人梅克Makur Maker的戰神隊立刻暴增全隊最高25分的火力，但攻城獅隊指標球星高國豪大爆發，單場6個三分球(60%)猛轟32分的本季新高，意外幫助新竹攻城獅隊在末節大逆轉戰局，以101比98踏平戰神隊主場優勢，連續四個星期打出快樂5連勝。

新竹攻城獅隊的5連勝過程是依序屠宰豹王特海戰，目前勝率58.8%(10勝7敗)，暫列TPBL的七強第二，而近期遭遇洋將之亂的台北戰神隊則在台北主場意外吞下二連敗。

蘇丹黑人梅克Makur Maker(南蘇丹、澳洲雙重國籍)身高208公分，年僅25歲，星期五晚間才從美國鳳凰城飛了16個小時抵達臺灣，所以昨天在球場還是昏昏沉沉想睡覺，教練團保留他沒上場，今天他以替補身分上場33分鐘，竟然有兩分球75%的高命中率，以及2個三分球、7罰全中的100%命中率，進帳25分8籃板2助攻，立時升格為戰神隊最優質大洋將，但高國豪硬是在這場比賽扮演懲罰戰神隊的剋星，本季平均14分每場1.6個三分球的高國豪竟然回復最強高中生時期的自信，此戰三分球10投6中，兩分球8投5中(62.5%)，加上罰球4次全進，打出本季最佳代表作，奠定攻城獅隊逆轉取勝戰神的基礎。

攻城獅隊在這場硬仗打出令人尊敬的態度，戰神隊一路打出很好的領先優勢內容，只可惜末節的最後2分鐘被獅隊小黑曾柏喻在梅克面前投進唯一的三分球，追成90比90平手，之後兩分鐘內又連續被獅隊洋將德魯抓下3個防守籃板球，而且連續7罰得手，最終有驚無險地取得3分之差的勝利。

丁聖儒在終場前罰球失手懊惱萬分，20歲的菜鳥學弟謝銘駿送上溫情撫慰。 (魏冠中攝影)