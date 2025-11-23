蘇丹4號汙染化妝品！衛福部要求12業者全面預防性下架

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料已流向12家業者。衛福部長石崇良表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，各地衛生局正在進行清查檢驗，預計24日就會公布第二批檢驗結果。

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料已流向12家業者。（示意圖／Pexels）

食藥署日前公布，網購平台販售的大陸製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」與綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司（Campo Research Pte. Ltd.）。

石崇良出席第七屆台灣藥學聯合學術研討會前受訪時指出，經食藥署追查，原料進口商「亦鴻有限公司」的問題原料已流向14家業者，排除1家非台灣業者及1家原料出口商後，共有12家化妝品業者列入調查。

「所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中，那麼預計第二批的檢驗結果會在明天禮拜一這邊會有初步的結果出來，那一有這個新的進度，就會隨時跟大家說明。」石崇良說。

衛福部長石崇良表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，各地衛生局正在進行清查檢驗。（圖／中天新聞）

食藥署表示，已於21日發文相關衛生局，目前衛生局已陸續至業者場所進行查核，食藥署正持續彙整衛生局回報資料。此外，食藥署國家實驗室也正針對綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」產品及問題原料執行複測。

根據食藥署調查，亦鴻企業有限公司自新加坡輸入5批原料，其中3批檢出蘇丹4號，共流向下游14家業者，包括歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等。

食藥署於今年10月底截獲大陸製化妝品使用到新加坡Campo Research公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件後，已於11月4日行文通知化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。

