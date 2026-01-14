蘇伊士運河回溫 航商重返紅海航線

根據英國航運相關網站表示，歷經近兩年紅海危機後，蘇伊士運河貨櫃船通行量近期出現回升跡象。航運諮詢機構德魯里（Drewry）最新推出的「紅海改道追蹤器」數據顯示，截至一月十一日止的一週內，共有二十六艘貨櫃船通過蘇伊士運河，創下一個多月以來單週新高。

儘管此一數字與危機前相比仍屬偏低，但對自二○二三年底開始，幾乎被航商摒棄的關鍵航道而言，已具有指標性意義。前一週受聖誕節後淡季影響，僅有十艘貨櫃船通行，而此次回升被航運業界視為性質不同的訊號。

德魯里指出，法國達飛、APL及地中海航運公司（MSC）於該週合計安排五艘、船型超過八千TEU的大型貨櫃船通過蘇伊士運河，較前一週僅有兩艘明顯增加。雖然部分區域型航商從未完全撤離紅海航線，但全球主要航商開始重新測試該航道的可行性，仍被視為紅海局勢可能趨於穩定的重要跡象。

在危機爆發前，蘇伊士運河每週平均可處理約八十艘貨櫃船，承載亞洲與歐洲間約十二％的全球海運貿易量。但自二○二三年十月葉門胡塞武裝組織對商船發動攻擊後，航商被迫大規模改道好望角，航程大幅拉長。至今已有超過一百艘商船遭到攻擊，其中四艘沉沒、一艘遭扣押，至少八名海員喪生。

近期多家大型航商開始小規模重返紅海。馬士基一月十一日至十二日完成第二次紅海航行，由懸掛美國旗的「馬士基丹佛號」執行中東至美國東岸MECL航線，安全通過相關水域；之前馬士基也於去年十二月安排「馬士基塞巴洛克號」通行，為該公司危機爆發後首度重返蘇伊士運河。

馬士基強調，船員、船舶與貨物安全仍是最高考量，未來是否恢復常態化通行，將採取審慎且循序漸進的方式。

相較之下，法國航運公司達飛的動作更為積極。該公司規劃於本月在其印美航線上恢復蘇伊士運河通行，並於去年十二月底安排裝載能力達二萬三千TEU的「達飛雅克薩德號」通過運河，成為近兩年來通行該航道的最大型貨櫃船。

不過多數航商仍持保留態度。德魯里數據顯示，同一週內繞行好望角的航次高達二百零三趟，較前一週增加一倍以上，顯示市場普遍尚未認定紅海風險已完全解除。

德魯里航運分析師達馬斯（Philip Damas）指出，蘇伊士運河是否全面恢復，將成為今年影響航運運力、運價與航程時間的重要變數，航商仍需觀察保險成本、競爭對手動向，及歐洲港口是否面臨壅塞風險。

對埃及而言，運河收入是重要外匯來源，蘇伊士運河管理局主席Ossama Rabiee公開表示，希望航運量能於二○二六年下半年回復正常水準。