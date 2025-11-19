蘇伊士運河貨櫃碼頭完成擴建

根據英國航運相關網站引述，埃及位於東塞得港的蘇伊士運河貨櫃碼頭（Suez Canal Container Terminal, SCCT）日前正式啟用總投資額達五億美元的重大擴建工程，新增年貨櫃量約二百二十萬TEU，使整體年處理能力提升至七百萬TEU，進一步強化其作為全球戰略航道樞紐的地位。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El Sisi）親自出席啟用典禮。此次擴建內容包括新增長度九百五十五公尺的碼頭岸線、五十一萬平方公尺的堆場面積、十二部岸橋、三十部電動輪胎式龍門吊（RTG），及超過九十輛作業卡車，全面提升碼頭裝卸效率與營運能力。

SCCT是八座由APM Terminals精選、作為東西向航運網路樞紐的核心碼頭之一，並支撐全球兩大航運公司─馬士基（APM―Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在主要東西向航線上的布局。

APM Terminals全球樞紐及海運協作負責人Lars Mikael Jensen表示，非常高興能與埃及保持長期合作，共同打造卓越港口營運。他坦言，SCCT是該港全球網路中不可或缺的一環。

擴建工程亦以永續發展為核心，全面導入電動化設備，包括電動RTG、電池電動式貨櫃裝卸機具，並加大再生能源與節能系統投入，支持APM Terminals於二○四○達成淨零排放企業目標。

除基礎建設升級，SCCT擴建計畫也帶動區域經濟發展，新增超過一千個工作機會，對當地長期產業發展具有深遠影響。

SCCT總經理Keld Mosgaard Christensen感謝埃及政府大力支持，他表示，感謝塞西總統及各部門與合作夥伴協助，使這項計畫順利完成。此次擴建將持續強化埃及及區域貿易競爭力。

據世界銀行與S&P Global Market Intelligence評比，二○二四年東塞得港與SCCT獲評全球第三、區域第一的高效率貨櫃港口，顯示其營運表現已獲國際肯定。另，SCCT也導入digitaltwin等先進規劃工具，以提升作業最佳化能力與航班準班率，持續朝智慧化港口方向邁進。