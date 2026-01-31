蘇俊賓出席平鎮農民節、蘆竹關懷活動 肯定農業成果與寒冬送暖行動

桃園市副市長蘇俊賓出席平鎮區農會農民節慶祝活動，向辛勤耕耘的農友致意，並承諾市府將持續加碼補助支持地方農業發展。





桃園市副市長蘇俊賓31日行程分赴平鎮、蘆竹兩地，出席「蘆竹區115年度愛心關懷活動」，參與「平鎮區農會農民節慶祝活動」，分別向長期投入公益服務的民間夥伴，以及辛勤耕耘的農友表達感謝，並強調市府將持續強化社會安全網與農業支持政策，讓桃園更溫暖、更有力量，也讓農業發展持續向上。

蘇俊賓出席平鎮區農會農民節慶祝活動時表示，平鎮區農會在理事長薛能霖及幹部帶領下，持續培育優質農特產品，繳出亮眼成績單，他除向所有農友表達敬意與謝意，也指出市府將持續支持農會與農民朋友，並加碼補助，帶動桃園農業再升級。

蘇俊賓提到，過去平鎮區農會反映農民在病蟲害防治、永續與智慧農業投資、青農輔導，以及農機具設備補助等方面的需求，市府均在第一時間給予經費與政策支持，作為地方農業發展後盾。

桃園市副市長蘇俊賓出席平鎮區農會農民節慶祝活動，向辛勤耕耘的農友致意，並承諾市府將持續加碼補助支持地方農業發展。

他也分享過去參與平鎮多項指標性活動的經驗，包括酸菜節一同種植芥菜、體驗踩製酸菜，蘿蔔節親手醃製蘿蔔等，並特別點名採用在地有機「黑葉白菜」製作的神農水餃令他回味無窮，期許平鎮持續推出更多具代表性的農產與加工品，讓桃園農業站穩領頭羊地位。

活動中也表揚平鎮農會與農友的傑出表現，包括平鎮區農會家政班榮獲農業部全國特色家政班「味之香」殊榮；青農吳成富獲永續農業傑出人物獎首獎；黃金𣾔獲桃園市苦茶油品評優選；謝禎漢則勇奪拉拉山高山烏龍茶金質獎，展現平鎮農業實力與多元成果。

市府農業局長陳冠義表示，平鎮區農會長年傳承客家「勤儉、惜食」精神，定期舉辦酸菜節、冬瓜節、蘿蔔節等客家美食節，成功發揚傳統醃漬工藝；除知名黑毛豬外，也積極開發多元農產加工品，市府補助研發神農水餃、客家包子、米鳳梨酥、米莓果酥及產銷履歷蜂蜜等商品，並結合文創包裝，成功打入消費市場。

蘇俊賓前往蘆竹參與寒冬送暖愛心關懷活動，感謝南崁五福宮及民間團體攜手投入公益，為弱勢家庭送上溫暖。

同日，蘇俊賓前往蘆竹區出席「蘆竹區115年度愛心關懷活動」，他表示，活動邀請心燈教養院師生擔綱開場演出，師生積極練習、展現自信站上舞台，讓社會看見其成長，這正是寒冬送暖「不只給予、重視培力、更提供舞台」的具體展現。蘇俊賓也強調，市府團隊將持續精進施政與服務品質，攜手地方讓桃園更溫暖、更有力量。

蘇俊賓指出，南崁五福宮長期不僅是地方信仰中心，更是蘆竹重要的愛心據點，提供優質場域讓公益行動得以落實；而在地里長也是寒冬送暖關鍵角色，協助將救助與物資即時送達需要的家庭。他也感謝獅子會、同濟會、扶輪社等民間團體出錢出力，共同參與送暖行動，為地方注入穩定且長久的正向力量。

蘆竹區公所表示，今年以「暖心蘆竹・愛永流傳」為主題，整合在地公益資源，透過跨單位合作提供750份關懷物資，關懷弱勢家戶與獨居長者，持續強化社會安全網，將溫暖送到需要的角落。

活動現場貴賓雲集，平鎮農民節包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓等、平鎮區長蕭巧如、市農會總幹事周宗維出席；蘆竹愛心關懷活動則有市議員張桂綿、錢龍、許清順、蘆竹區長李岳壇及社會局副局長蔡逸如等與會，共同為桃園農業與社會關懷行動加油打氣。

蘇俊賓前往蘆竹參與寒冬送暖愛心關懷活動，感謝南崁五福宮及民間團體攜手投入公益，為弱勢家庭送上溫暖。

桃園市副市長蘇俊賓出席平鎮區農會農民節慶祝活動，向辛勤耕耘的農友致意，並承諾市府將持續加碼補助支持地方農業發展。

