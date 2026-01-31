蘇俊賓出席蘆竹愛心關懷活動 攜手宮廟與公益團體寒冬送暖

活動現場合照。圖：蘆竹區公所提供

桃園市副市長蘇俊賓今(31)日出席蘆竹區公所攜手南崁五福宮共同主辦之「桃園市蘆竹區 115 年度愛心關懷活動」，並邀集在地企業及公益團體於南崁五福宮前廣場辦理愛心關懷物資發放，讓弱勢家戶及獨居長者在歲末寒冬中感受來自社會各界的溫暖。

副市長蘇俊賓出席蘆竹區公所攜手南崁五福宮共同主辦之「桃園市蘆竹區 115 年度愛心關懷活動」。圖：蘆竹區公所提供

今年活動以「暖心蘆竹，愛永流傳」為主題，結合南崁五福宮及在地公益團體捐贈紅包及愛心民生物資予弱勢家戶，並邀請心燈熱舞團開場演出，讓社會看見他們的努力與光芒，體現了寒冬送暖不只是伸出援手，更是用行動陪伴、用機會培力。活動中，表揚南崁五福宮、南崁五福宮慈善會、老協珍股份有限公司、國際獅子會 300B 3 區各分會、國際扶輪 3502 地區桃園蘆竹扶輪社、桃園市國際同濟會等公益團體，感謝各單位熱心捐贈愛心物資，讓關懷化為實際行動，共同響應愛心關懷活動照顧弱勢家戶，活動現場亦安排按摩舒壓服務及小丑表演，讓長者及民眾在領取物資之餘，能放鬆身心、感受溫馨的氣氛。

今年活動以「暖心蘆竹，愛永流傳」為主題，結合南崁五福宮及在地公益團體捐贈紅包及愛心民生物資予弱勢家戶。圖：蘆竹區公所提供

蘇俊賓表示，南崁五福宮不僅是蘆竹區信仰的核心，更長年扮演地方串聯公益資源的平台，讓善的能量持續在地方累積，而里長是連結資源與需求的關鍵橋梁，確保救濟及物資能在及時送達有需要的家庭。

