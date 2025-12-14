蘇俊賓出席資源回收公會交接 肯定靜脈產業支撐城市運作
記者陳華興／桃園報導
桃園市副市長蘇俊賓十三日傍晚前往中壢區，出席「中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會第三、四屆理事長交接典禮」。蘇俊賓表示，資源回收產業每天默默的支撐著城市的基本運作，是環境管理中重要的靜脈產業，市府透過與公會建立的緊密互動關係，能即時聽取會員反應，協助業者順利發展；而隨著時代發展與實務需求，法令若有需調整之處，市府也適度建議中央修法，讓資源回收體系在穩定架構下運作。
蘇俊賓指出，公會是市府推動資源回收最好的夥伴，政府在進行各項輔導政策時，公會能協助宣導會員，而業者反應的問題，包含移工申請或第一線遇到的執行困難，透過公會反饋也能即時獲得解決，達到正向循環。桃園近年來人口快速成長，工商發展蓬勃，蘇俊賓也期許蔡承璋理事長帶領桃園以及全國的資源回收產業，持續配合政府推動循環經濟。
環境部資源循環賴瑩瑩署長表示，資源回收及處理業是循環經濟重要的產業鏈，後續也會協助公會在移工議題、土地使用及法規修訂等部分積極協助。
環保局表示，後續將持續與公會合作，站在協助立場，輔導業者完善各項實務運作，強化城市在環境管理上的整體韌性。
包括環境部資源循環署長賴瑩瑩、立法委員涂權吉、桃園市議員王珮毓、魏筠、彭俊豪、中華民國全國商業總會理事長許舒博、海岸及資源循環工程處長林立昌、青年事務局長侯佳齡等均一同出席。
