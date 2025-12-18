蘇俊賓嘆社安網2.0：中央抽錢抽人 地方緣木求魚

桃園市副市長蘇俊賓感嘆中央高喊要強化社會安全網2.0，卻又大砍專案經費和用人員額，形同一手破網、一手補網，根本是緣木求魚，無助政策推展。(行政院提供)

行政院會18日討論強化社會安全網2.0，與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，地方政府社會及衛福人力編制常年不足，仰賴中央計畫型補助支持，但明年許多專案經費跟用人員額遭中央刪除或減列，嚴重衝擊社安網，形同一手破網、一手補網，根本是緣木求魚，無助政策推展。

行政院會今討論115-119年推動強化社會安全網2.0計畫，政策核心價值與目標希望落實社會安全網常態化，擴大服務族群並完善服務機制。

蘇俊賓指出，地方政府長期面臨預算員額不足，或是薪資待遇結構不匹配，導致人補不齊、人留不住或缺乏專業的困境，所以需要向中央爭取各項補助計畫增聘人力，這也是行之有年的作法。

廣告 廣告

蘇俊賓直言，但近期恐因財劃法及中央與地方事權的爭議，市府各單位近期已陸續接獲中央部會通知，明年度將縮減補助經費或用人費用，這無疑是雪上加霜，無助於政策推展。

蘇俊賓舉例，根據市府統計，桃園市114年獲中央款項補助各計畫用人數合計約2334人，115年各項計畫也早已報給中央審查申請，但目前各局處陸續反應，包含原住民文化健康站、6歲以下弱勢兒童主動關懷、醫療區域輔導資源整合、長期照顧整備服務與藥癮及自殺防治等多項涉及社安網計畫的用人費用遭中央刪除或仍不確定是否補助。

蘇俊賓感嘆，再過不到2周就跨到115年度，許多跟社會安全網高度相關的用人計畫都還沒有核定，嚴重衝擊地方執行社會安全網工作，地方政府苦不堪言，許多縣市都遇到一樣的問題，擔心計畫終止帶來更嚴重的問題。

蘇俊賓直言，中央一手把地方有關社會安全網的相關人力抽掉，另外一手又提出新的社會安全網2.0計畫，要求地方配合擴大服務族群，此舉形同「一手破網、一手補網」，要真的落實社會安全網的目標根本緣木求魚，他呼籲中央落實行之有年的計畫型人力補助，確保社會安全網各項機制的運作。

行政院長卓榮泰回應，明年度的計畫型補助希望各縣市政府共體時艱，如果院版的財劃法通過，後年就有機會調整回目前的補助規模。

【看原文連結】