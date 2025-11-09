蘇俊賓回母校慶60週年 勉勵學弟妹「未來讓振聲以你們為榮」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓昨（8）日出席振聲中學創校60週年校慶活動。身為振聲畢業校友，他特別回到母校獻上祝福，並在典禮上獲頒「校慶榮譽主委」聘書。典禮中，蘇俊賓臨時起意帶領師生合唱校歌，現場氣氛熱烈，掀起滿滿回憶殺。

蘇俊賓表示，畢業至今30餘年，母校已從昔日的地方名校，走過一甲子的成長歷程。60年前，桃園人口僅約70萬，如今已突破235萬人，從農業、工業城市轉型為全台最重要的科技重鎮之一，年產值高達4兆元。他強調，在這段轉型歷程中，振聲校友為桃園各領域發展貢獻良多，是母校值得驕傲的地方。

蘇俊賓也肯定學弟妹表現亮眼，無論是國中部在升學與科學教育的成果，或高中部在設計與創意領域的表現，皆名列全台前茅。蘇俊賓勉勵學生們延續學校優良傳統，「要以振聲為榮，未來也讓振聲以你們為榮」。

當蘇俊賓在現場即興領唱校歌，全場師生紛紛響應大合唱，他笑說：「希望即便20年沒有唱校歌，20年後都還記得。」會後，他也在臉書分享心情，寫下：「振聲中學60週年了，校慶這一天臨時起意，和大家一起唱校歌。謝謝學弟妹們陪我一起圓夢——這麼多年了，我都沒忘記耶。」

貼文一出，引來許多網友留言：「副市長記憶力超好！可以出道當歌手啦」、「我也是振聲校友耶～學長好！」、「校歌全都會唱，太厲害！」

