蘇俊賓回母校畢典穿「運動服」憶當年 送驚喜彩蛋祝福畢業生

桃園市副市長蘇俊賓今日上午返回桃園國小，出席母校第122屆畢業典禮。圖：截自蘇俊賓臉書

桃園市副市長蘇俊賓今(10)日上午返回桃園國小，出席母校第122屆畢業典禮，典禮前他特別陪所有的五年級的在校生代表為畢業生別上胸花，自己也換上「小桃運動服」與畢業生一同進行最後的校園巡禮，迎接人生重要里程碑。蘇俊賓表示，自己已連續三年回到母校參加畢業典禮，對桃園國小始終有著深厚情感，對每位畢業生而言，國小6年來在學校所經歷的許多人生第一次經驗，無論是成功的喜悅還是失敗的挫折，這些珍貴回憶都將成為未來成長最重要的養分。

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桃園市副市長蘇俊賓展示親手繪製、融合新舊世代「小桃運動服」的特製插畫明信片。圖：市府提供

蘇俊賓表示，今天雖然下著大雨，但是每顆小桃子心中都有一顆太陽，而今天的畢業典禮，就由當年的六年丙班蘇俊賓，跟在校生一同來祝福所有六年級同學們畢業快樂。蘇俊賓提到，今天特別換上這身「小桃運動服」來參加畢業典禮，這件衣服除了「小桃」左右兩個字換了位置，其他數十年都沒有變，是大家的共同回憶。蘇俊賓也翻出了當年他身穿校服跳操，超過40年的老照片證明所言不虛

蘇俊賓也與在場學弟妹分享，桃園國小校歌的詞曲非常美，而作詞作曲的是台灣文學、流行音樂重要人物蔡德音在日本時代所創作，當年也是桃園國小老師。歌詞中提到，「大檜山頭兮瞻仰先烈，南崁河邊兮瞭望清流⋯」但在他的少年時代，南崁溪成了臭水溝，與校歌中描繪的景象形成強烈對比，所以這歌詞幾乎可以說是當年他自己毅然決然投入環保的啟蒙。現在他的目標是讓南崁溪再回到清流，如同神隱少女的白龍「賑早見琥珀主」，也是每座城市，屬於自己的母親之河。他也以這首歌，和這件運動服串起不同世代的桃小人，一同傳承即將邁入130年歷史的桃小文化。

蘇俊賓在典禮尾聲更送上驚喜彩蛋，展示他今晨親手繪製、融合新舊世代「小桃運動服」的特製插畫明信片，並大方承諾畢業生只要透過臉書私訊，他就會親筆寫下祝福，貼上郵票，寄送給同學留念，以這份專屬歷代桃小人的跨世代情感連結，真摯祝福全體畢業生邁向下一段精彩的人生。

教育局表示，桃園國小第122屆畢業典禮透過精心規劃的畢業系列活動，引領畢業生回顧六年來的學習歷程，珍藏成長足跡與同儕情誼，並帶著師長的祝福與期許邁向人生下一個階段。桃園國小長期致力於推動多元學習與適性發展，在課程教學、藝文展能、閱讀教育及品格教育等面向均展現亮眼成果，培養學生具備自主學習、關懷他人與勇於探索的能力。教育局也將持續支持學校精進課程與教學品質，打造優質學習環境，陪伴每一位孩子適性揚才、自信成長，迎向充滿希望與挑戰的未來。

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