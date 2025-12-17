蘇俊賓手繪月曆推桃園秘境，致敬公益捐贈人、鏟子英雄。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

繼去年桃園好農月曆，桃園市副市長蘇俊賓今年再度透過親手繪製的方式，推出以「桃園秘境」為主題的年度月曆，結合城市觀光文化行銷與公益感謝，邀請市民、網友在新的一年中，跟著他推薦的私房景點，規劃一趟趟屬於自己的桃園小旅行。

蘇俊賓時常利用行程空檔，以畫筆記錄桃園各地的風景與故事，他在臉書分享，過去一年走訪桃園各地參與活動時，總能在城市不同角落發現令人眼睛一亮的風景與小感動，因此將這些片段一一畫下來，最終挑選十二個私房景點，集結成今年的「桃園小秘境月曆」。蘇俊賓表示，繪畫不僅是忙碌工作中的最佳調劑，更是一種傳遞情感與故事的方式，期盼民眾在翻閱月曆的同時，不只是看見風景，也能成為探索桃園、認識在地文化與故事的起點。

翻開這份手繪月曆，映入眼簾的是桃園四季流轉的秘境風景。由桃園景福宮周邊街屋打頭陣，訴說桃園舊城再生的動人故事；二月份則呈現中壢青塘園的卡比獸，讓人再次回味一年前台灣燈會熱鬧非凡的景象；觀音草漯沙丘與新屋百年石滬，則彷彿讓人一秒置身海濱，感受珍珠海岸之美；而龜吉拉的守護與蘆竹德馨堂的入選，也進一步勾起民眾深入探索桃園文化底蘊與精彩故事的期待。

今年的月曆蘇俊賓仍延續公益回饋的索取方式，凡是有投入公益行動、捐款支持公益團體，或親身前往花蓮擔任「鏟子英雄」、協助災後清理與重建的網友們，只要私訊告知他，蘇俊賓就會以這份手繪月曆作為感謝。臉書資訊一出，不到半天蘇俊賓臉書便湧入上百則索取訊息，網友紛紛地分享對各愛心團體的公益捐款資訊，從助學、濟貧到慈善、宗教等，也有許多鏟子英雄傳來協助清理家園、捐贈物資的身影照片，展現台灣強大的公益行動力。

蘇俊賓也藉此向所有默默付出的公益夥伴與鏟子英雄表達誠摯感謝，他指出，這本月曆不僅是桃園城市文化與風景的紀錄，也希望傳遞台灣社會中溫暖互助的力量。他期盼透過這樣的方式，一方面讓更多善意被看見、持續累積並形成正向循環，另一方面也讓桃園的美好風景不斷被發掘與瞭解。對此，不少網友也在貼文下方留言表示，這份月曆是一份「很有溫度的禮物」，直言活動本身既有意義，也令人感到格外溫暖。