蘇俊賓推符咒文化轉譯 八德神符等珍貴文物特展一次看

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（9）日前往桃園區土地公文化館，出席「風雲雷雨電—符咒的奧秘」特展開幕記者會。他表示，世界許多地方都流傳著神秘的符籙文化，而在台灣，道教代代相傳的符咒除了是民間信仰中的重要元素，也極具文化深度的象徵，其意義早已超越傳統宗教用途，在現代社會中依然展現藝術、歷史、符碼溝通等多元價值。

蘇俊賓指出，在過往缺乏心理醫師與完善醫療資源的年代，符咒承擔先人了安定情緒、寄託信念的角色，「心理影響生理，符咒曾在許多困頓時刻療癒不少人，這正是它在人類文明中跨越文化、社會，甚至醫療層面的深刻意義」。他強調，符咒本質上也是一種交通傳遞工具，在人、天地之間表達善意、傳送願望，並透過圖騰、色彩與藝術形式成為代代相傳的文化記憶。

蘇俊賓表示，桃園市府未來將持續與道教、文化團體合作，探索符咒文化的現代轉譯可能。他舉例，部分傳統實務如早期藥籤雖已不符現代法令，但其中蘊含的哲學、知識、生命經驗與文化脈絡，都值得以新的方式重新整理、呈現給大眾。

展策展顧問、中研院院士李豐楙表示，展區自4樓串聯至6樓，展覽中所展示的八德符、官將符及各式「符」樣，難得一見，要把握機會前往參觀；而展品中尚有這次策展單位特邀在地繪師謝東山為土地公文化館量身打造的大符。

文基會表示，展品中尚有道教總廟三清宮多年前邀請道長張智雄所書「八德神符」，傳達忠、孝、仁、愛、信、義、和、平的思想意義。道教講「行善積德以輔道心」，八德神符正是將這些德行具象化為可見、可祈願、可佩持的符籙形式。用符的形制讓善德「具象化」，藉符的文化威信讓人願意遵守善行。

本次包含文化局局長邱正生、策展顧問中央研究院院士李豐楙、中華道教總會首席長老張智雄、中華道教總會秘書長張肇珩，以及龜山區公所區長張嘉平，及桃園信用合作社理事主席蘇家明均一同出席。

