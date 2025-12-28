蘇俊賓為公益兌現承諾 化身盲人環台陪跑員 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／桃園報導

桃園市「2025盲人環台路跑」活動於昨日登場，桃園市副市長蘇俊賓也親自下場化身盲人陪跑員與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓今（28）日表示，盲人環台路跑今年邁入第9屆，這是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動。透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。

蘇俊賓表示，去年也是接近年底的時間，他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成師傅、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅老師、親善陪跑大使謝忻等人。

蘇俊賓直言，他十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑。他也履行承諾，擔任陪跑員，與盲友吳鎮安（安仔）一同跑經優美的南崁溪自行車道至藝文展演中心。

「新手上場，真的有點緊張，很怕壞了事，好在安仔經驗老到。」蘇俊賓笑說，安仔沿途不斷提醒他該怎麼引領、陪跑，要留意視障者最需要關注的地方。與其說他領著安仔跑，「更像是是安仔引領我陪跑」；過程中必須隨時留意路況、人行空間與兩人相互間的節奏，也能深刻體會身心障礙者在日常生活中所面對的挑戰。此外，蘇俊賓隨後也為今天完成路跑的盲友們一一掛上獎牌，並祝福接下來15天的路跑活動平安順利。

蘇俊賓指出，今年活動吸引來自日本的超馬好手關家良一，帶領著78歲高齡視障跑者保科清跨海來台，另外還有來自香港的跑者參與，不僅擴大公益能量，也讓台灣的善意與包容走向國際。本次活動延續「為愛募年菜 因為有你在」的公益主軸，由國際扶輪3502區捐贈40萬元善款，並舉辦愛心園遊會，協助盲人環台路跑活動募集3萬份愛心年菜，讓社福機構減輕年節負擔，將溫暖送進更多需要的家庭。

桃園社會局表示，盲人環台路跑由社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會主辦，每年皆邀請視障朋友以接力方式完成環台挑戰，並透過募年菜行動協助弱勢團體。

社會局補充，今年協會除持續擴大國內受贈社福機構外，也延伸國際關懷，將捷克盲人聯合會納入受贈對象，展現台灣公益行動與國際接軌的溫暖力量；同時結合國際扶輪3502地區舉辦公益園遊會，邀請社福團體設攤，將活動結餘捐助社福單位與偏鄉孩童，讓愛心照亮本市每個角落。

照片來源：桃園市政府

