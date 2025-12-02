蘇俊賓稱河川是城市之母 推公私協力環保模式守護黃墘溪
桃園市副市長蘇俊賓今（2）日前往中壢區，出席「黃墘溪水質與生態工作坊」。蘇俊賓表示，過去河川水質管理多著重在工廠稽查與輔導，如今桃園以公私協力模式推動環境保護，讓企業主與社區居民站在同一陣線，共同成為環境品質守護者。他強調，城市環境如同河川，就像母親一樣，是所有市民共同擁有的資產，唯有大家一起守護，環保成效才最扎實，也最具意義。
蘇俊賓回顧，近20年來在中央、地方與企業共同投入下，桃園河川水質已有明顯改善。他指出，2006年擔任環保局長時，桃園嚴重污染河段占比一度高達22.4%，經過一年多努力降至約16%，在當時已接近條件所能達到的極限。經過多年持續推動生活污水截流、提升下水道普及率、導入科技稽查與源頭管理及總量管制等措施，目前污染河段占比已降至2.4%，並預期今年將持續下降。市府未來也會持續攜手永續企業、學界與在地居民，打造更優質且具韌性的水環境。
他進一步指出，桃園工業產值已由2兆元提升至4兆元，但河段污染卻顯著降低，足以證明產業發展與環境保護並非一定互相牴觸，而是可以透過前瞻規畫、精準監測及公私協力，共同找到平衡點。他強調，企業員工同時也是在地居民，在社區、企業與政府共同參與下，才能讓河川治理更具韌性。他也特別感謝企業長期投入，其中日月光近年每年捐助市府超過千萬元，用於水環境改善計畫，並號召員工擔任環境志工，堪稱桃園企業夥伴典範，讓桃園的水環境、生態與人文價值在城市發展中更完整展現。
談到河川與人的關係時，蘇俊賓表示，希望透過此次水質與生態工作坊，引導民眾思考河川不只是「污染降低」的環保進步指標，更關乎生態復育與文化價值的重建。他以知名動畫《神隱少女》為例，指出作品看似充滿想像力，實則蘊含深刻環境寓意，提醒人們重新理解與河川之間的連結。河流是城市之母，承載生活、生態與文化記憶，唯有以更長遠的視角守護，才能讓河川真正恢復健康，成為城市中不可或缺、與市民共同呼吸的生命系統。
日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，日月光長期致力於水環境維護，不僅確保放流水符合排放標準，也重視整體生態品質。他提到，看到國立台灣大學團隊運用科技與物聯網（IoT）監測黃墘溪水質與生態的成果，讓企業更清楚未來改善方向，也更有動力投入相關行動。未來日月光將持續配合市府與學界，以科技提升治理效率，共同守護黃墘溪及其他河川。
環保局說明，黃墘溪全長約3.8公里，是鄰近社區重要的生活型水域。市府於111年完成每日9,000噸處理量的現地處理設施後，溪流水中生化需氧量（BOD）、氨氮及重金屬銅等指標均有明顯改善。環保局並指出，桃園以公私協力為核心推動水環境治理，目前已有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市合計維護河川長度達175公里。市府同時透過「忍者龜」「貓頭鷹」等專案及AI水色辨識提升稽查效率，使包括黃墘溪在內多條河川水質持續改善，具體展現產官學及社區攜手打造永續水環境的成果。
今日活動出席貴賓包括市議員葉明月、市府環保局長顏己喨、水務局總工程司邱鵬豪、中壢區長李日強、日月光半導體製造股份有限公司中壢廠資深副總經理沈文智、前內政部長李鴻源等人，共同見證桃園在河川環保與公私協力上的持續進展。
