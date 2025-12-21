蘇俊賓讚三安社區活動愈發精彩 逾千支廢玻璃瓶聖誕樹好吸睛 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／桃園報導

桃園市三安社區發展協會昨（20）日舉辦「三安Fun聖誕·瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」，桃園市副市長蘇俊賓也親赴平鎮參與活動。蘇俊賓表示，今年已是他連續第3年參與三安社區發展協會舉辦的環保聖誕活動，發現活動規模年年擴大、內容愈發精彩，今年更特別透過廢棄酒瓶的再利用，體現「沒有垃圾，只有放錯位置的資源」的核心價值。

「今年活動最吸睛的聖誕樹，是由社區志工跨里合作、收集近1500支廢棄玻璃瓶打造而成。」蘇俊賓指出，早在11月初，他已偕同議員舒翠玲、陳韋曄與三安社區發展協會的里長及志工們共同清洗玻璃瓶並組裝環保聖誕樹，在社區夥伴的努力之下，今天順利點燈。他說，這不僅是美學的呈現，更是環保意識的具體實踐，「讓廢棄物轉化為點燈儀式中最閃耀的藝術品，賦予資源第二生命」。

廣告 廣告

蘇俊賓肯定三安社區是桃園推動環境教育與永續發展的模範指標，自己今年兌現承諾，親自頒發禮物給連續3年在社區繪畫比賽中獲獎的小朋友，獎品為其親手繪製的桃園特色秘境月曆，象徵美學與在地情懷的傳承。他說，「市府將持續支持『福樂三安』等具代表性的社區品牌，與地方攜手打造更具凝聚力的環境」。

三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，感謝桃園市府連年重視。這場環保節慶不僅成功推動永續觀念，更帶動整個社區共同參與。今年活動自下午展開便人潮絡繹不絕，參與人數突破600人，遠超預期規模，在寒冬中展現社區團結的暖心活力。

桃園客家局表示，三安社區環保聖誕節今年邁入第3屆，結合各里辦公處力量推動永續生活。三安社區發展協會自103年成立以來，致力於老人關懷與公益服務，其創立的「福樂三安」品牌盈餘亦全數回饋社區。

桃園市府說明，包括市議員舒翠玲、陳韋曄、劉仁照、王珮毓、市府環保局副局長呂明錡、客家局專門委員黃泓家、青年局專門委員沈世國、平鎮區副區長詹國華、桃園市平鎮區三安社區發展協會理事長劉尚緯等均一同出席活動。

照片來源：桃園市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台北國際馬拉松今登場 蔣萬安視察整備：維安升級安全最優先

余家昶北車阻犯嫌捨命犧牲 友人發文悼念「值得入忠烈祠」

【文章轉載請註明出處】