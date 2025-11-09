蘇俊賓返母校振聲中學慶創立六十周年 領唱校歌勾起回憶
桃園市副市長蘇俊賓昨（8）日前往振聲中學，出席學校創校六十周年校慶活動。身為振聲畢業校友，蘇俊賓特別回到母校，祝福振聲生日快樂，並在典禮上獲頒「校慶榮譽主委」聘書。典禮中，他更臨時起意、即興領唱校歌，勾起在場校友與師生滿滿的回憶。 蘇俊賓表示，畢業至今三十餘年，母校已邁入一甲子。六十年前，桃園還只有七十萬人口，如今已成長至兩百三十五萬人，從農業、工業城市轉型為全台最重要的科技重鎮之一，年產值高達四兆元。
蘇俊賓強調，在這段成長歷程中，許多振聲校友都為桃園的發展貢獻心力，是振聲值得引以為榮的地方。 他也肯定學弟妹的表現，指出振聲無論在國中部的升學與科學教育，或高中部的設計與創意領域，表現都在全台名列前茅。他勉勵學生們延續優良傳統，「要以振聲為榮，未來也讓振聲以你們為榮。」
活動現場氣氛熱烈，當蘇俊賓唱起校歌時，全場師生紛紛加入合唱，他笑說，「希望即便二十年沒有唱校歌，二十年後都還記得。」 蘇俊賓事後也在臉書分享心情寫下，「振聲中學六十周年了，校慶這一天臨時起意，和大家一起唱校歌。謝謝學弟妹們陪我一起圓夢——這麼多年了，我都沒忘記耶。」貼文一出，吸引許多網友留言回應，「副市長記憶力超好！可以直接出道當歌手啦」、「我也是振聲校友耶～學長好！」、「校歌全都會唱，太厲害！」
