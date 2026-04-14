蘇元和觀點》大咖買TVBS？五面向拆解：交易尚未成形 故事已成交

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電視台TVBS近來爆發裁員潮，之後又傳出公司經營權將被出售，讓外界懷疑公司是否出現虧損。 圖：翻攝自google ma

[Newtalk新聞] 近期TVBS裁員與出售案的連番報導，看似進展快速，實則仍卡在難以撼動的制度門檻，只是訊號不斷被放大，該熱鬧的都熱鬧了，該過不了的門檻一樣過不了。耐人尋味的是，當「誰要接手」的名單愈傳愈大之際，TVBS卻宣布在4月15日舉辦品牌發表會，談未來、談布局、談國際合作。

換句話說，一邊聲明闢謠出售，一邊忙著說明未來，反而更凸顯出台灣媒體市場的現實：在交易尚未成形之前，故事，往往早已先行成交。

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一、裁員、轉型、現金流？

先談最具體、也最容易被放大的部分—裁員。TVBS自去年3月至今，已歷經數波人力「瘦身轉骨」。在媒體話術裡，「轉骨」總比「縮編」好聽，但產業內部其實心知肚明：這反映的是內容產製成本與廣告收益結構的根本問題。

然而，值得注意的是，當外界聚焦TVBS廣告下滑，事實上並未觸及真正的現金流核心—系統分潤。以TVBS家族頻道：新聞台(15元)、歡樂台(10元)、TVBS(12元)頻道在有線電視黃金頻位的優勢，按市場推估（按市場牌價X 64折、300萬戶、12個月），其分潤收入仍屬穩定來源。換言之，「營收壓力」存在，但尚未到「現金流失血」的程度。市場人士認為，從過往來看這塊還不至於短缺。

幾波裁員更像是提前調整體質，而非被迫止血。當然，這也難怪裁員新聞被大量放大，某種程度也成為媒體報導「可能出售」敘事鋪陳。畢竟，一家公司若要被賣，市場總會先被告知它「需要改造」。

二、出售傳聞非新聞 兩個月前就甚囂塵上

市場盛傳TVBS將出售，其實早在兩個月前便已流傳。這類訊息的特徵是：名單很華麗，細節很模糊。從辜仲諒、蔡明忠到台鋼集團，幾乎每一個名字都具備「買得起」的條件，但買媒體從來不只是「口袋深不深」。

這裡必須拆開三個層次：想不想買、會不會買、能不能買。

想不想買：金融與產業資本對媒體的興趣長期存在，這不新鮮。

會不會買：涉及策略協同、政治風險與投資回報，遠比外界想像複雜。

能不能買：這才是關鍵，也是幾乎所有傳聞最終止步之處。

三、監理紅線：不是市場說了算

台灣媒體併購從來不是純市場行為，而是高度監管產業。以「媒金分離」為例，早年辜仲諒就曾因相關限制，未能完成媒體收購。這條紅線至今仍在。同時，國家通訊傳播委員會（NCC）對於有線電視系統與頻道之間的「垂直整合」亦設有限制。例如擁有系統台的富邦體系，若再取得大型新聞台，幾乎必然觸及審查紅線。

更現實的是即使所有條件都符合，也有待NCC點頭。

而目前的情況是媒體主管機關（NCC）委員人數不足。官方已明確表示，若TVBS在7月底前送件，將無法審查。這意味著什麼？意味著所有關於「已簽MOU」或「即將成交」的說法，在制度上都缺乏落地條件。

換句話說，市場在討論交易，但監管機關連「開會的人數」都還沒湊齊。

四、買家逐一檢視：每個都合理、也都困難

來看看這些被點名的潛在買家：

中信系統：資金充沛，但媒金分離與既有媒體布局問題難解。

富邦體系（蔡明忠）：擁有系統台，垂直整合紅線若要NCC點頭，幾乎注定卡關許久。

台鋼集團：近年積極布局媒體，但已涉足其他新聞平台，再擴張恐面臨集中度與政治疑慮。

不過，上述被點名者幾乎全已出面否認。

值得一提的是，媒體報導的名單甚至一路外溢到「建商背景資金」。若從既有案例盤點，具有房產背景且已涉媒體的金主，例如東森集團與寰宇新聞台背後資金，確實常被拿來類比。但市場人士認為，東森幾乎不可能出手，原因並不複雜，而是同樣卡在「集中度」問題。

只能說在台灣併購史上，往往不是結束，而是「訊號尚未談妥」。

五、TVBS的現實與基本面

若回到基本面，TVBS並非經營困難的資產。它仍是一個較高收視率的新聞頻道、穩定分潤收入，以及品牌影響力。公司也已聲明「營運穩健、無虧損、無經營權異動規畫」。

當媒體傳播著「大咖買TVBS」消息，也再度突顯三種現象：企業內部轉型（裁員）帶來的外部想像空間；市場資金對媒體資產的長期興趣；監管體制的實質門檻與當前失能狀態。而在NCC尚未恢復正常運作之前，這場想像多半仍會停留在「只聞樓梯響」的階段，至於人會不會下來，恐怕還得等制度先把樓梯修好。

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