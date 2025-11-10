蘇元和觀點》改寫晶片霸權？馬斯克挑戰台積「晶片夢」能成真？

圖為馬斯克資料照。 圖：擷取自馬斯克的 X (推特)

[Newtalk新聞] 特斯拉執行長馬斯克再度投下科技震撼彈，透露正評估興建月產百萬片晶圓的「TeraFab」晶片廠，並考慮與英特爾合作。消息一出，市場隨即熱議：「這不僅挑戰台積電長年穩固的晶圓代工霸主地位，也折射出AI時代算力爭奪的白熱化。」

然而，媒體聚焦這位被譽為AI產業靈魂人物的輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）的回應：「即便像是馬斯克這樣具遠見與資源的人，也難以取代台積電的地位。先進晶片製造的難度極高，幾乎不可能複製。」

簡言之，先進晶片製造不是單靠資金或野心就能攻克的領域，它是一門結合材料科學、製程精密度與供應鏈整合的龐大工程，並非一座新廠就能解決。

「金錢買不到良率。」這句話更道出成就半導體王國的真相。台積電的競爭力來自數十年技術積累與客戶信任，這是任何新進者短期內難以複製的「護城河」。

從另一方面來看，馬斯克的野心往往也非空想。從火箭可回收、電動車普及到AI機器人，他多次證明「不可能」可以被重寫。特斯拉若真啟動晶片自製計畫，將不只是供應鏈策略轉型，更可能重塑AI晶片生態，迫使產業重新思考晶圓製造的集中化風險。

但現階段來看，「TeraFab」更像是遠景藍圖，而非近期現實。台積電與輝達在台灣同框的畫面，正象徵當前全球半導體的權力核心依舊穩固。馬斯克能否打破這道鋼鐵壁壘？外界可以拭目以待。

鏡頭回到台積電(8日)一年一度的運動會上，黃仁勳一句「誰愛台積？」「我愛台積！」瞬間拉近與台積電上萬名員工距離。他用略帶口音的中文、台語與英文交錯地說：「沒有台積電，就沒有今天的輝達。」這句話讓全場掌聲雷動。那一刻，這位全球AI巨擘不只是科技領袖，更像一位回家的老朋友。

三十年前，輝達與台積電都還只是默默無名的小公司，一個在矽谷一間連鎖餐廳創立輝達；另一個在新竹科學園區築夢打基礎。兩家公司在顛簸的市場浪潮中，曾同成長、互相成就。從早期GPU的試產，到今日AI晶片的尖端製程，輝達與台積電早已是彼此成功方程式中不可或缺的夥伴。

如今，當馬斯克準備挑戰晶片製造的高牆，黃仁勳與台積電的同框，反而像是一場對「產業精神」的回應：技術的極致，需時間的沉澱；創新的奇蹟，離不開長期的信任與合作。

馬斯克的「TeraFab」夢想，何時實現仍未知，但眼下，他正面對的不只是工廠建設，而是一場跨越數十年的「製程文明」考驗。畢竟，晶片製造的故事，從來不是誰能花最多錢，而是誰能堅持最久。

在這場野心與現實的拉鋸中，馬斯克代表的亦是未來的冒險；而黃仁勳與台積電，則象徵科技世界中最稀有的價值：敬業、誠意與彼此成就的長情。







