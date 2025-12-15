蘇元和觀點》爭內容到規則戰！為何Netflix買華納兄弟影業、Disney玩AI？

繼 Netflix 後，派拉蒙也表現收購華納的意願。 圖：翻攝自 X《 CineD》

[Newtalk新聞] 最近國際上兩樁媒體巨擘的投資與併購案吸引各界眼球！迪士尼入股 OpenAI 與 Netflix 競逐併購華納兄弟，乍看是兩起性質迥異的事件：一樁是內容巨頭與 AI 科技公司的策略聯盟，另一樁則是串流平台對傳統影業資產的巨額收購。然而，若從「媒體匯流（media convergence）」與數位平台主導的新結構中觀察，兩者其實共同指向同一個產業趨勢，那就是娛樂產業的競爭核心，正從單純的內容製作，轉向「規模、系統與規則制定權」的爭奪。

迪士尼投資 OpenAI：非單純擁抱AI，而是奪回規則權！

迪士尼與 OpenAI 的合作，表面上是生成式 AI 導入內容製作流程，實質上卻是一場高度政治化的版權與治理布局。迪士尼向來是嚴格IP保護的最大受益者與推動者，卻選擇投資一家公開承認「必須使用版權內容訓練模型」的 AI 公司，這看似矛盾，實則務實。

廣告 廣告

在 AI 監管前景不明、法院判例尚未定型的情況下，迪士尼此舉或許正意識到：與其被動等待法律替自己守門，不如直接坐上駕駛座。透過資金、授權與「聯合指導委員會」機制，從內部影響 OpenAI 的模型使用邏輯，直接把手伸進AI發展的核心，確保自家 IP 不會在 AI 時代被「去中心化」，或商品化為無差別素材。

儘管迪士尼大動作指控 Google 利用 AI 模型大規模侵權，並對生成式 AI 公司Midjourney採取強硬法律行動；但這一次，迪士尼選擇不再站在法庭外抗議，而是直接走進 AI 產業核心，透過三項關鍵手段重奪主導權：第一，以投資換取話語權，成為 OpenAI 的重要股東；第二，以授權換取規則制定權，實質監控其 IP 如何被模型使用；第三，以平台導入換取路徑依賴，讓 OpenAI 的模型深度嵌入 Disney 與內部營運。

迪士尼與OpenAI表面上「共同承諾維持強大的控制機制，以防止非法或有害內容的產生」，事實上也傳遞一個重要訊號：IP 的價值不再只存在於作品本身，而存在於是否能被合法、可控地納入 AI 系統中運作。這意味著，迪士尼不只是「內容供應商」，而是試圖成為 AI 內容經濟的制度設計者，更能為下一個十年的內容生態預先卡位。

Netflix併購華納部分事業，從平台優勢走向內容壟斷。

再來看看Netflix 對華納兄弟的收購，反映的是串流平台（OTT）在成長趨緩後，對「內容供應安全」與「規模經濟極限」的焦慮。串流戰爭已證明，單靠原創內容並不足以支撐長期競爭，真正的護城河在於：龐大內容庫 × 演算法分發 × 全球用戶規模。

華納的價值不僅在於《哈利波特》或 DC宇宙系列，更在於其可為 Netflix 提供「長尾內容密度」，讓平台觀看量中高達八成來自既有作品，而非昂貴的新製作。對 Netflix 而言，這是一場從「科技平台」轉型為「超級內容整合商」的豪賭。

然而，這條路的代價也極高：財務槓桿上升、商業模式轉向、以及反壟斷壓力。這也說明串流平台的終局，不再只是市場競爭，而是政治與監管的競技場。

內容不再為王，「控制權」才是！

這兩起案例揭示了媒體匯流新趨勢：內容本身已從稀缺資源，轉為系統中的一個模組。真正稀缺的是三種能力：

第一，是否掌握「技術入口」（AI、演算法、平台）；

第二，是否擁有「可規模化的 IP 資產」；

第三，能否參與規則制定，這也是最關鍵的。

迪士尼選擇影響 AI 的生成邏輯；Netflix 則試圖吞下內容供應鏈的上游。前者是「用投資換治理權」，後者是「用資本換壟斷可能性」。路徑不同，市場目標一致，創造更強的市場競爭力。

迪士尼選擇的是介入並塑造 AI 的生成邏輯與使用邊界；Netflix 則是試圖向上整合整個內容供應鏈的源頭。前者屬於「以投資換取治理權，布局規則未來與影響力」，後者則是「以資本搶內容規模力」。兩條路徑雖然不同，但最終指向同一個市場目標：建立難以撼動的長期競爭優勢。

無論最終這些交易是否全數通過，方向已十分明確，全球媒體產業更多體現在談判桌上的分配比例，而非技術擴張的方向本身。在這個新局中，誰能同時駕馭內容、技術與監管語言，誰就能定義下一代娛樂產業的樣貌。迪士尼與 Netflix，正在用自己的方式，搶奪娛樂媒體未來的地圖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

號召社團座談闡述施政理念 賴瑞隆：穩健擘劃未來助高雄走得更堅定

美國放行輝達H200反遭中國拒買 白宮科技幕僚坦言「次級晶片」策略恐被識破