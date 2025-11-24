蘇元和觀點》閃過兩次股災！巴菲特看不懂AI 警示什麼風險？

美國「股神」巴菲特資料照。 圖：翻攝巴菲特推特

[Newtalk新聞] 近年來，股神巴菲特的動向成為了全球投資者瞩目的焦點。大家熟知的巴菲特，不僅以其長期持有策略而聞名，更因其在股市上的大手筆投資而屢屢創下佳績。然而，巴菲特的一些操作卻也引發省思，來看看他策略的背後，究竟透露了什麼警告？

這是1999年科技股狂飆時，巴菲特曾被質疑：「已經跟不上新時代了？」令人印象深刻的是他老人家卻緩緩道：「我確實看不懂這些公司的盈利模式，但我知道，當潮水退去，最終還是要回歸到企業如何賺錢的基本問題。」

再來就是2007年，巴菲特也曾警告金融衍生品的風險，並選擇撤出高風險資產。他曾在一封致股東信中，將當時衍生品市場的風險形容為「計時炸彈（time bombs）。」

巴菲特的這兩次言論，一直是市場熱議的焦點，為他總能在2000年互聯網泡沫與2008年金融危機期間，成功避開風險，保護自己的投資。

引發關注的是巴菲特近期的言論，他曾坦言「看不懂AI」、「不太懂AI」，這一表態暗示他對AI泡沫的潛在擔憂。

尤其是當市場在美聯儲降息後迅速反彈，科技股（特別是以NVIDIA為代表的AI公司）屢創新高時。

巴菲特卻選擇大規模賣出股票，尤其是減持了他不再看好的科技股（如蘋果的部分股份）和其他成長股。並將資金轉向短期美債。

AI真的泡沫？

在全球股市上，AI的繁榮並不意味著經濟的繁榮。儘管NVIDIA等科技巨頭的市值達到了前所未有的高度，但這些巨頭的盈利並未直接帶動大量就業機會的增加。

隨著AI技術的普及，越來越多的工作被自動化取代，失業問題開始顯現。其中就是美國的非農就業數據持續疲軟，而今年10月，美國的裁員人數大幅上升，這些現象警示著一個不容忽視的問題：AI的繁榮與大規模裁員並行，這種表面上的經濟增長，其實掩蓋了更深層的結構性問題。

美聯儲的降息政策，原本是為了刺激經濟增長並降低失業率，但實際上卻讓借出資本利息降低，留下更多的問題，包括資本是否只流向資本家或科技巨頭手中？是否加劇了社會貧富差距；大企業是否因此裁員，只將資金投入到AI等領域，結果變成技術繁榮背後的失業潮和消費降級，這是值得各界省思的面向！

另一方面，美國政府的財政赤字持續擴大，負債問題愈發嚴重，特別是在延長債務償還期限（即美債展期）的背景下，政府的償債壓力顯得尤為突出。此外，穩定幣和金融科技的快速發展，進一步增加了市場的不確定性和風險，帶來了前所未有的挑戰。

面對當前全球經濟與金融的不穩定局勢，如果巴菲特的市場判斷屬實，AI時代大浪下，我們是否已為下一場危機做好準備？如今，無論是股市的劇烈波動、AI領域的潛在風險，還是美國政府日益嚴重的債務危機，這些因素交織在一起，正共同構成一場難以預測的未來。

