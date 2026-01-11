蘇元和觀點》AI吃算力也吃儲存 你還只看NVIDIA？記憶體正在翻身
[Newtalk新聞] 最近記憶體族群會這麼強，關鍵其實只有一個字：AI。隨著 AI 伺服器大量建置，資料量暴增，儲存需求自然水漲船高。過去大家對記憶體的印象，常常是「景氣好就賺、不好就慘」，但這一波不太一樣，因為撐住需求的是雲端資料中心和 AI 應用，而不是手機或 PC。
以 SanDisk 為例，這次之所以成為市場焦點，並不是單純財報好看，而是它直接選擇「硬起來漲價」。企業級高容量 3D NAND 因為 AI 伺服器用量暴增，加上前兩年原廠縮減資本支出，現在市場上貨其實不多，供需一緊，價格自然就拉上來，甚至出現接近翻倍的漲幅。這代表記憶體廠已經從「拚清庫存」的階段，走到「開始談條件」的新位置。
股市的反應也很現實。SanDisk 股價大漲一成多，不是只有它自己在動，美光、威騰、希捷也一起漲，這代表資金不是在賭短線消息，而是認真在押一個方向：記憶體已經搭上 AI 的長期列車。只要 AI 模型越做越大，資料就只會越存越多，儲存不可能缺席。
當然，這不代表記憶體從此一路順風。接下來要看的重點有兩個：第一，AI 相關需求能不能真的撐住整體市場，減少過去那種大起大落；第二，廠商會不會一看到價格回升就急著擴產，重演以前自己把價格打下來的老戲碼。
總體來說，SanDisk 這次的價格翻倍與股價大漲，比較像是一個「產業轉彎的訊號」。短線漲多難免震盪，但如果 AI 伺服器需求持續，企業級記憶體比重拉高，記憶體產業有機會慢慢擺脫「純循環股」的命運，變成 AI 時代底層、但很關鍵的一塊拼圖。
