蘇元和觀點》AI撐起台灣GDP一枝獨秀！誰受惠、為何又暗藏隱憂？

[Newtalk新聞] 2025年可說是近十年來台灣經濟最具辨識度的一年。在全球多數成熟經濟體成長趨緩的背景下，台灣第三季 GDP 年增率衝上8.21％，出口動能顯著放大（出口年增率達 31.95％），淨出口對經濟成長的貢獻度居高不下（達 7.5 個百分點）。若僅從總體數據觀察，台灣已站上全球成長表現的第一梯隊。

此一表現不僅大幅領先南韓、日本與香港等亞洲四小龍，亦已逼近越南等高成長新興市場水準8.23％。

然而，這份亮眼成績並非來自全面性復甦，而是由特定產業高度拉動的結果。這樣的成長型態，既是台灣競爭優勢的展現，也為未來埋下新的結構性課題。

一、AI 投資循環！重新定義台灣的成長角色

2025 年台灣經濟的主軸，明確圍繞在 AI 與高效能運算所帶動的全球資本支出循環。電子零組件與資通訊產品出口在高基期下仍維持高速成長，顯示需求並非短期補庫，而是來自資料中心、雲端運算與企業 AI 部署的長期趨勢。

這也使台灣的角色，從過往「景氣循環中的電子製造國」，逐步轉向「全球 AI 基礎建設的關鍵供應端」。相關投資不僅集中於先進半導體，也向上游材料、關鍵零組件與系統整合擴散，形成高度集中的成長動能。

二、產業表現高度分化、景氣傳導出現斷層

與科技產業的強勁形成對照，2025 年傳統製造業的復甦明顯落後。鋼鐵、塑化、紡織與部分機械產業，持續面臨中國產能過剩、對等關稅升高及匯率因素的多重壓力，營運與就業修復速度有限。

內需層面同樣呈現不均衡狀態。批發與設備相關通路因 AI 投資而受惠，但零售與耐久財消費成長偏弱，顯示民間消費仍對政策不確定性與中長期景氣保持審慎。這使 2025 年的經濟擴張，呈現「出口驅動強、內需支撐弱」的結構特徵。

三、地緣政治重塑外需結構、集中度提高

中美科技戰與競爭持續深化的情況下，台灣於全球供應鏈中的戰略重要性進一步提升。對美出口與投資比重持續攀升，為台灣帶來訂單可見度與資本支出穩定性，也讓經濟成長更直接地連動於美國科技投資循環。

然而，這樣的結構同時意味著外需來源集中度上升。當地緣政治或政策方向出現變化時，對台灣經濟與金融市場的影響幅度，可能放大於以往。

四、下一階段的產業重點

值得留意的是，隨著 AI 應用持續擴張，產業瓶頸已逐漸由晶片與算力，轉向電力與基礎設施。資料中心建置速度快於電力供應與電網擴充，形成實質的時間落差，未來可能限制 AI 投資的落地效率。

對台灣而言，這代表產業重心有機會從單一科技製造，延伸至能源設備、電力系統與工業升級相關領域，成為下一輪投資與政策布局的重要方向。

總體而言，2025 年的台灣經濟是一份「高度集中但極具含金量」的成績單。AI 投資浪潮成功放大台灣的結構優勢，也同步凸顯產業分化與外部依賴的現實。未來數年，真正的挑戰不在於成長是否延續，而在於台灣能否將這波科技紅利，轉化為更具韌性與延展性的產業結構。

