蘇元和觀點》QE名字換了，危機沒變！美聯儲RMP的背後真相

[Newtalk新聞] 美聯儲又開始印錢了。每個月高達約550億美元 的資金，正被悄悄注入銀行體系。這一次，美聯儲刻意不再稱它為「QE」，而是換了一個陌生的新名字：「RMP」。

來看看美聯儲12月宣布了什麼？市場反應又是什麼？美聯儲宣布每月購買400億美元國庫券，規模超出市場預期，促使華爾街銀行緊急修正對 2026年國庫券供應 的預測，並預期短期借貸成本將進一步下行。

QE消失、RMP登場！美聯儲啟動高息擴表

聯儲局將啟動名為「準備金管理購買」（RMP） 的計劃，以補充銀行體系準備金、壓低短期利率；同時，12月還將把到期的機構債再投資，額外購入約144億美元國庫券，以強化市場流動性。

又根據跨國金融服務機構巴克萊的估計，美聯儲 2026年國庫券購買規模 可能接近 5250億美元，大幅高於此前預測的 3450億美元。該機構預期，美聯儲自12月起每月購買約550億美元，並在第一季度維持高位，隨後於4月下調至約 250億美元，仍高於此前預測的 150億美元。

高息下印錢

問題來了：名字改了RMP，本質變了嗎？歷史經驗讓投資人形成一種條件反射：只要美聯儲印錢，資產就會上漲。2008年金融海嘯後如此，2020年疫情熔斷後亦然。

過往的美聯儲，總是高調登場：利率迅速降到零，啟動量化寬鬆，清楚地告訴市場(下圖一)，我來兜底了，去借錢、去投資、去承擔風險。但現在的情況卻極度矛盾：政策利率仍高掛在約3.64%，而撒錢、印鈔機卻已經啟動。

一邊用高利息告訴市場「借錢很貴，要冷靜」，一邊卻又把錢偷偷塞進銀行體系。

想像你是一家銀行。你把錢借給美國政府十年，這筆資金就被凍結十年。過去每一次危機，美聯儲救銀行，都是幫你解凍這些長期資產。但現在，他們急著幫你解凍的，卻是那些本來半年、一年後就會自然到期、幾乎等同現金的短期美債。

這是否也意味著：銀行體系已經等不起那半年、一年。流動性壓力，已經緊迫到必須「現在、立刻、馬上」拿到現金。

這就像一個人，連家裡最後的米缸都等不到明天，今晚就必須拿去當鋪換錢。這不是週轉問題，而是生存問題。

那麼，大家恐怕也想問為什麼銀行不賣掉手上真正佔資產大頭的「長期美債」？答案恐怕會因不敢賣？！在快速升息循環下，長期美債價格從高點頻頻下跌(下圖二)。一旦出售，帳面虧損立刻變成實際虧損，資本瞬間蒸發。

最核心的謎團來了：既然美國銀行系統已經走到需要急救輸血的邊緣，為什麼美聯儲不乾脆把利率降到0%，像過去一樣全面救市？答案或許是美聯儲正面對一個前所未見的兩難怪物：一邊是尚未完全被馴服的通膨壓力，一邊是正在失血的金融系統。

降息過快，通膨與美元信用可能反噬；不降息，銀行卻可能撐不到那一天。

於是，才出現了這種前所未有的「高息擴表」操作，一種拖時間、換空間、卻無法解決根本問題的選擇。

當全世界最大的中央銀行，開始拋棄用二十年的教科書劇本，本身就意味著一件事：他們面對的已經不是熟悉的危機。

這不是單純的利多或利空，而是一個清楚的警告，一場連政策制定者都未必能完全掌控的風暴，難道已悄然登陸了？！

