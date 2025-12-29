蘇利南男子持刀行凶 9名死者包括5名兒童

南美州國家蘇利南發生持刀攻擊事件，造成包括5名孩童在內9人死亡，事發在蘇利南的首都巴拉馬利波，當地時間27號深夜至28號清晨，一名男子在住家及週邊地區持刀殺害9人，死者當中有4人是他的子女，另有一名兒童及一名大人受傷。

當地媒體報導，凶嫌疑似患有精神疾病，案發前跟妻子通電話發生口角，隨後在家中廚房持刀行凶。警方到場時，凶嫌還試圖攻擊，員警被迫朝凶嫌腿部開槍，目前已經將他逮捕並送醫治療。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※暴力行為不良示範，請勿模仿

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／網路中心

