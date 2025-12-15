蘇卡達象龜打架「翻車」、保育員勸架被遷怒引熱議 北市動物園曝原因

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近期在網路上民眾分享台北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引起許多人好奇蘇卡達象龜把對方「推翻」的原因。台北市立動物園表示，象龜會為了爭奪或捍衛地盤，上演全武行，推擠具有威脅性的對象而「翻車」，讓保育員不時接到遊客服務中心通知，扮演起角力賽的裁判，像是將扭打的選手調停、分開，還得為了轉移注意力，提供行為豐富化使用的滾動浮球讓象龜追逐，減少持續的挑釁行為。

動物園說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥通常是因為繁殖季節爭奪地盤，在動物園內的蘇卡達象龜較容易發生爭鬥行為的時間大約是落在五到七月之間，天氣正暖的時候。而會在12月觀察到象龜打架，則可能是因為多變暖和的天氣，加上園內開始啟用象龜保暖的加溫燈設施，導致象龜覺得有回暖的錯覺，又誘發了蘇卡達象龜們爭地盤搏鬥的現象。

動物園提到，在非洲區的蘇卡達象龜們更容易被觀察到打架「翻車」的畫面，一方面因為非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，讓可以互相爭奪地盤的對象變得非常明確，於是就很容易被觀察到蘇卡達象龜間的「一對一單挑」！

動物園表示，象龜為了保護自己的領域而啟動的戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒，仍不會輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有的人會誤解那是試圖拯救「翻車」的同伴，但其實牠只是還沒有放棄攻擊！

動物園指出，在保育員觀察到或是經由通報得知象龜「翻車」後，會到戶外活動場內協助蘇卡達象龜翻回身來，然而此時還在攻擊的個體可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是保育員為了調停剛好在站在牠攻擊的路上而「遷怒」保育員，開始轉換目標，衝撞、追趕保育員。

動物園說，無辜的保育員只能想辦法好好「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象，轉移還在處在戰鬥模式象龜的注意力。最近也在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球，作為行為豐富化道具，希望象龜可以認真改追浮球不要再追同伴囉。保育員在勸架同時也會觀察象龜的外觀確定沒有受傷，平時也會監測象龜們的體重，只要沒有太激烈的打鬥造成象龜身體健康問題，都會讓牠們呈現自然的行為讓大家可以觀察。

動物園提到，蘇卡達象龜為了爭奪地盤打鬥「翻車」的畫面固然吸睛有趣，但動物園呼籲大家，千萬不要在沒有做足功課的情況下將蘇卡達象龜做為寵物，蘇卡達象龜照養環境需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上的牠們，可能會面臨飼主因為搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養長壽陸龜的窘境，印證網路流傳「一龜傳三代，人走龜還在」的俗語。若全家人沒有共同照養蘇卡達象龜一輩子的共識，寵物龜只能落得「晚景淒涼」的下場。如果對蘇卡達象龜很有興趣，歡迎大家在不同的時節拜訪台北市立動物園，觀察象龜們一年四季不同的行為。

