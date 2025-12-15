蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒 園方揭真相

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。（圖／臺北市立動物園提供）

近期有網友分享臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」，以及保育員協助其翻身與勸架畫面，引發討論。臺北市立動物園表示，象龜會為了爭奪或捍衛地盤上演全武行，推擠具有威脅性的對象而「翻車」，讓保育員不時接到遊客服務中心通知，扮演起角力賽的裁判，像是將扭打的選手調停、分開，還得為了轉移注意力，提供行為豐富化使用的滾動浮球讓象龜追逐，減少持續的挑釁行為。

園方說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥，通常是因為繁殖季節爭奪地盤，在動物園內的蘇卡達象龜較容易發生爭鬥行為的時間，大約是落在5到7月、天氣正暖時。而會在12月觀察到象龜打架，則可能是因為多變暖和的天氣，加上園內開始啟用象龜保暖的加溫燈設施，導致象龜覺得有回暖的錯覺，又誘發了蘇卡達象龜們爭地盤搏鬥的現象。

園方表示，在非洲區的蘇卡達象龜們更容易被觀察到打架「翻車」的畫面，一方面因為非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，讓可以互相爭奪地盤的對象變得非常明確，於是就很容易被觀察到蘇卡達象龜間的「一對一單挑」！

據了解，象龜為了保護自己的領域而啟動的戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒，仍不會輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有的人會誤解那是試圖拯救「翻車」的同伴，但其實牠只是還沒有放棄攻擊！

園方指出，在保育員觀察到或經由通報得知象龜「翻車」後，會到戶外活動場內協助蘇卡達象龜翻回身來，然而此時還在攻擊的個體，可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是保育員為了調停剛好在站在牠攻擊的路上而「遷怒」保育員，開始轉換目標，衝撞、追趕保育員。

這時無辜的保育員只能想辦法「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象，轉移還處在戰鬥模式象龜的注意力。園方最近也在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球，作為行為豐富化道具，希望象龜可以認真改追浮球，不要再追同伴。保育員勸架同時，也會觀察象龜的外觀，確定沒有受傷，平時也會監測象龜們的體重，只要沒有太激烈的打鬥造成象龜身體健康問題，都會讓牠們呈現自然的行為。

蘇卡達象龜為了爭奪地盤打鬥「翻車」的畫面固然吸睛有趣，但臺北市立動物園呼籲大家，千萬不要在沒有做足功課的情況下將蘇卡達象龜做為寵物。蘇卡達象龜照養環境需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上的牠們，可能會面臨飼主因為搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養長壽陸龜的窘境，印證網路流傳「一龜傳三代，人走龜還在」的俗語。若全家人沒有共同照養蘇卡達象龜一輩子的共識，寵物龜只能落得「晚景淒涼」的下場。

