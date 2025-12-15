蘇卡達象龜翻車為了啥 北市動物園：爭或護地盤

（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北市立動物園今天表示，近期有人網路分享園內非洲動物區有保育員忙著為2隻蘇卡達象龜勸架，並幫被拱翻車一方翻身畫面，讓人關注原因為何，其實就是為了爭奪或捍衛地盤。

台北市動物園發布新聞稿說明，近期有人在網路分享園內有蘇卡達象龜被拱「翻車」畫面，並引來保育員介入勸架、協助翻身，引人好奇為了什麼這樣激烈。

動物園說，象龜會為了爭奪或捍衛地盤而上演全武行，對具有威脅性的對象推擠，讓對方翻車，而園內的蘇卡達象龜容易發生爭鬥的時間，大約落在天氣正暖的5月到7月間，這次12月發生，可能是因為多變暖和的天氣，加上園內啟用加溫燈保暖，象龜誤以為天氣回暖，從而誘發爭地盤搏鬥行為。

其次，動物園說，這個戰鬥動作的進行，就是象龜會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已翻倒，仍不輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻還在用龜殼撞擊，有的人會誤以為是在拯救翻車龜，其實只是還沒放棄攻擊。

動物園接著說，面對保育員介入，還在攻擊的個體可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是為了保育員剛好在站在牠攻擊的路上而遷怒，進而轉換目標，衝撞、追趕保育員，使得保育員只能勸架，將象龜拉離打鬥的對象，轉移其注意力。

此外，動物園說，最近也在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球，作為行為豐富化道具，希望象龜可以改追浮球不要再追同伴。而保育員勸架時，也會觀察外觀確認沒有受傷，平時則監測體重，只要沒有打得太激烈引發健康問題，都會讓牠們順其自然生活。

動物園補充，非洲區的蘇卡達象龜會更容易發生打架翻車，是因為非洲動物區的戶外活動場空間大，個體數又較少，可以互相爭奪地盤的對象變得明確，所以容易看到一對一單挑情況。（編輯：張銘坤）1141215