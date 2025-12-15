蘇卡達陸龜家中花園走失 民眾住家倉庫尋獲虛驚一場

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化市有民眾發現飼養的巨型蘇卡達陸龜從家中花園走失，急著在臉書貼文請網友協尋，不過昨天聽到住家倉庫發出聲響，才發現陸龜就在裡面，懷疑是倉庫門沒關好，讓陸龜跑進去。

有民眾13日在臉書（FACEBOOK）社團貼文指出，她飼養5年的巨型蘇卡達陸龜「屁毛」，從家中花園走失，而屁毛身長約65公分，特徵是背甲有明顯的嚴重隆背，殼面有一球一球的凸起，而家人和屁毛的感情深厚，希望大家看到網路文章後幫忙協尋。

廣告 廣告

尋龜文章貼出後，也有不少網友留言提建議，有人認為陸龜體型巨大，從家中花園走失後應該走不遠，也不可能沒人發現，也有網友認為，屁毛不可能走失，有可能是被有心人士偷走。

不過失主昨天又貼文指已經找到陸龜；這名失主今天接受媒體聯訪時說，屁毛走失後，聽到家中倉庫傳出撞牆的聲響，打開倉庫門後發現陸龜就在裡面，讓她又驚又喜，懷疑是家人離開倉庫時忘了把門關上，屁毛才會躲進去，而在協尋過程中，讓她感受到溫暖與善意，也要特別向幫忙協尋的網友致上最深的感謝。（編輯：張銘坤）1141215