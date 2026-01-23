蘇嘉全上任海基會董事長致詞 向對岸喊話和平互惠





海基會今天（23日）下午舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會議中推選蘇嘉全出任董事長。蘇嘉全強調，交流不是讓步，溝通不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。





蘇嘉全致詞時先是感謝賴總統的責任託付，以及各位董監事的支持，讓他有機會承擔海峽交流基金會董事長這項重要任務，並且能在關鍵時刻，為兩岸人民服務，為台灣社會盡一份心力。

蘇嘉全表示，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年。這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的，始終就是「站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。」

他也特別感謝前任董事長吳豊山先生、各位董監事與全體同仁，在當前複雜的國際與兩岸環境下，讓海基會的服務得以持續推動、穩定運作。這樣的努力，是海基會最珍貴的資產，往後他會以這樣的態度延續會務的推動。

蘇嘉全指出，他過去曾擔任立法院院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域。正因如此，他始終相信，兩岸關係的根本，不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。未來他所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。





蘇嘉全強調，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結，早已深植其中。只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流本身就不應被輕易中斷。他也期盼，對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。





蘇嘉全提及，他也要特別謝謝台商朋友，多年來在中國不同城市、不同產業經營，為自身事業，也為台灣累積寶貴的經驗與能量。各地台商協會長年與海基會密切合作，協助處理在中國的台灣人處理投資、生活與急難需求，海基會對此始終心存感激，並將站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家。





他也說，面對全球經濟情勢變化與中國內部經濟調整的挑戰，台商的未來布局勢必更加多元。無論是深耕中國市場，或是布局全球、行銷世界，海基會都願意成為台商最可靠的後盾，與大家攜手合作，協助因應轉型、拓展新機會。

蘇嘉全最後強調，未來海基會將會持續扮演好「說好話、做實事」的角色。「好話」是指利於交流、利於理解的善意言詞；「實事」則是指超越黨派、不問立場的民生服務。交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。同時，海基會也將與陸委會攜手合作，為兩岸人民謀求最大福祉，並為台灣爭取更穩定、更健康有序的交流環境。（責任編輯：卓琦）

