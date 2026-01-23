蘇嘉全上任海基會董事長致詞 向對岸喊話和平互惠
海基會今天（23日）下午舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會議中推選蘇嘉全出任董事長。蘇嘉全強調，交流不是讓步，溝通不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。
蘇嘉全致詞時先是感謝賴總統的責任託付，以及各位董監事的支持，讓他有機會承擔海峽交流基金會董事長這項重要任務，並且能在關鍵時刻，為兩岸人民服務，為台灣社會盡一份心力。
蘇嘉全表示，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年。這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的，始終就是「站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。」
他也特別感謝前任董事長吳豊山先生、各位董監事與全體同仁，在當前複雜的國際與兩岸環境下，讓海基會的服務得以持續推動、穩定運作。這樣的努力，是海基會最珍貴的資產，往後他會以這樣的態度延續會務的推動。
蘇嘉全指出，他過去曾擔任立法院院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域。正因如此，他始終相信，兩岸關係的根本，不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。未來他所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。
蘇嘉全強調，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結，早已深植其中。只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流本身就不應被輕易中斷。他也期盼，對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。
蘇嘉全提及，他也要特別謝謝台商朋友，多年來在中國不同城市、不同產業經營，為自身事業，也為台灣累積寶貴的經驗與能量。各地台商協會長年與海基會密切合作，協助處理在中國的台灣人處理投資、生活與急難需求，海基會對此始終心存感激，並將站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家。
他也說，面對全球經濟情勢變化與中國內部經濟調整的挑戰，台商的未來布局勢必更加多元。無論是深耕中國市場，或是布局全球、行銷世界，海基會都願意成為台商最可靠的後盾，與大家攜手合作，協助因應轉型、拓展新機會。
蘇嘉全最後強調，未來海基會將會持續扮演好「說好話、做實事」的角色。「好話」是指利於交流、利於理解的善意言詞；「實事」則是指超越黨派、不問立場的民生服務。交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。同時，海基會也將與陸委會攜手合作，為兩岸人民謀求最大福祉，並為台灣爭取更穩定、更健康有序的交流環境。（責任編輯：卓琦）
更多上報報導
蘇嘉全要推兩岸恢復健康交流 國台辦設關卡：承認九二共識才對話
接掌海基會首發聲 蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」盼健康交流
賴清德拍板蘇嘉全掌海基會 府：期許強化兩岸健康交流
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 23 小時前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 46則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 52則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 158則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
拎「超大支鉛筆」去台灣隊！陳傑憲球棒超吸睛「與費城人球星同款」
體育中心／黃崇超報導台灣隊在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，續任隊長的陳傑憲近日被捕捉到打擊練習時拎著一根巨大鉛筆造型的球棒，成為練球時的全場焦點，台灣隊長這支鉛筆球棒是與費城人球星史托特（Bryson Stott）同款的大聯盟級裝備，特製外型上把復刻品牌鉛筆上所印的「No.2/HB」改為「2/HR」，不但造型超吸睛，同時加持選手全壘打信心。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 3則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
川普關稅又改口 外資認錯台股再刷新高/聯發科久違開大燈 千金氣勢全場嗨/上班族年後不忍了 留才得加薪18%｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消歐洲關稅帶動，再加上數據顯示經濟仍具韌性，資金回流科技與風險性資產，帶動美股四大指數全面走揚，道瓊上漲0.63%、標普500指數漲0.55%、那斯達克漲0.91%、費城半導體指數漲0.16%。科技巨頭延續多頭氣氛，特斯拉受自駕計程車題材推升走揚4.15%，Meta也在華爾街研究報告力挺下大漲5.66%，輝達則再度受惠「AI基礎建設長線趨勢」論述支撐，小漲0.91%；台積電ADR也同步走揚0.38%，半導體族群維持穩健偏多格局。亞股方面普遍走揚，日股上漲0.29%，韓股走強，盤中再度突破5千點，尾盤漲幅收斂，但仍守住歷史高位，收漲37.54點；港股走強、上證指數也收漲，市場延續偏多氛圍。 回到台股，今（23）日早盤一度站上32,042.44點再寫新高，終場上漲215.43點、收31,961.51點續創收盤新高，成交金額7,959.09億元，周線收連五紅；權王台積電(2330)上漲10元穩盤撐場，電子股仍是主攻方向，千金股則由聯發科(2454)亮燈領軍增添人氣，機器人與低軌衛星等族群輪動接棒，帶動盤面買氣延續，推升大盤續守高檔震盪格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 66則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言