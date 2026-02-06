蘇嘉全上任首波出擊！海基會台商春節聯誼2/24臺中見！

▲海基會副秘書長黎寶文6日宣布今年臺商春節聯誼活動將於臺中舉行。（記者陳欣／攝影）

【記者 陳欣／台北 報導】海峽交流基金會（海基會）今（6）日舉行例行背景說明會，由副祕書長黎寶文主持。會中正式宣布，2026 年「臺商春節聯誼活動」定於 2 月 24 日（星期二）移師臺中市舉辦。這不僅是海基會成立以來首度將春節大型聯誼移師臺北市以外地區，更象徵蘇嘉全自 1 月 23 日接任董事長後，海基會正積極落實強化地方產業對接、主動出擊的具體規劃。

南北往來地理優勢 臺中成首選

副祕書長黎寶文表示，此次選定臺中主要基於兩大考量。首先是「地理便利性」，臺中位處臺灣核心，能有效縮短南北各地返臺臺商及其家屬往返的通勤壓力；其次，這也符合蘇嘉全董事長上任後強調海基會應成為臺商「堅強後盾」的目標。中臺灣作為臺灣精密機械與傳統產業的重鎮，移師臺中正能體現海基會主動服務的精神，強化與在地工商團體的互動。

廣告 廣告

臺美經貿新局 聯誼活動聚焦「政策導航」

雖然具體行程細節預計下週公布，但海基會指出，今年活動將具備強烈的「實務指導」性質。據了解，針對近期拍板的「臺美對等關稅 15%」等最新經貿變局，海基會已掌握許多在大陸投資的臺商，對於全球供應鏈調整及政府協助方案有著高度資訊需求。因此，2 月 24 日的聯誼將不僅是年節交流，更將成為政府針對臺美經貿新局面、產業佈局策略與臺商進行深度對話的重要「政策導航」平台。

會後焦點：公證驗證為國籍審查之門

在媒體問答環節，針對立委提名人李貞秀若取得中國大陸除籍證明後的程序問題，黎寶文也做出行政程序上的說明。他強調，相關文書依法必須先送交海基會進行公證與驗證，在確認文件的真實性與法律效力後，方能轉交內政部等主管機關進行後續行政審查。