蘇嘉全任海基會董事長 國台辦喊「承認一個中國原則」：對話才能重啟

總統府昨晚宣布任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任財團法人海峽交流基金會董事長一職，期待在他的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。對此，今（14）日中國國台辦發言人朱鳳蓮表示只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

對於蘇嘉全出任財團法人海峽交流基金會董事長一職，總統府發言人郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全前院長帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。

陸委會表示，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

上午中國國台辦例行記者會，有媒體詢問「據報導，蘇嘉全擔任海基會董事長，島內輿論對其能否推動兩岸關係『春暖花開』備受期待。對此有何評論？」朱鳳蓮回應說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎。只有承認體現一個中國原則的「九二共識』，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

