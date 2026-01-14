蘇嘉全任海基會董事長 綠讚歷練豐富 藍盼促進兩岸交流

賴清德總統任命蘇嘉全出任海基會董事長，朝野立委都期待政治歷練豐富的蘇嘉全能推動兩岸正向交流。民進黨立委陳培瑜希望他接任後能盡快對外說明對兩岸交流的規劃與願景，國民黨立委翁曉玲則提醒他要記住海基會的使命，莫忘初衷。

總統府發言人郭雅慧13日晚間表示，賴清德總統邀請並任命蘇嘉全出任海基會董事長，希望借重蘇嘉全豐富的政治歷練與國際事務交流經驗，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

對此，國民黨立委翁曉玲今天(14日)表示，她期待蘇嘉全上任後能夠好好了解海基會成立的目的，莫忘初衷。她說：『(原音)(海基會成立初衷)就是要能夠促進兩岸的交流，然後不僅是要保護、維護我們所有在大陸那裡生活、工作的台胞、台商、台生等等的這些我們國人的權利福祉，同時也要讓對岸的大陸同胞也能夠有機會來台灣進行各種交流，不管是商務的交流、學術、學習還有觀光的交流，都是非常重要的。』

蘇嘉全曾擔任立法院長、內政部長、屏東縣長、台灣日本關係協會會長等職務，民進黨團書記長陳培瑜認為，蘇嘉全政治歷練豐富，絕對可以勝任海基會董事長。她說：『(原音)他對於選民的服務跟理解，或者是對於像這種官方之間的交流跟往來，他其實都有非常豐富的第一線經驗，所以我想從地方到中央所累積的能力跟經驗，我覺得他絕對可以勝任這個角色。我們當然也期待他在這個位置上可以更積極地促進兩岸的交流，而且是正向的交流，當然這個交流必須要站在維持台灣的尊嚴跟台灣的地位這個前提之下。』

陳培瑜相信蘇嘉全對兩岸交流已有自己的想法跟規劃，也希望他不久之後就可以向國人報告關於兩岸交流的規劃與想像。(編輯：鍾錦隆)