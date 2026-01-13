蘇嘉全任海基會董事長！陸委會：共同維護台海和平穩定現狀

記者楊士誼／台北報導

總統府今（13）日指出，總統正式任命前立法院長蘇嘉全為海基會董事長，陸委會稍早則表示，相信蘇嘉全豐富的經驗能對兩岸關係發展作出重要貢獻，另陸委會未來將依循總統的兩岸政策與台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

陸委會表示，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，本會相信借重蘇前院長傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

陸委會指出，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重。政府再次感謝吳豊山前董事長擔任董事長期間的辛勞，也預祝準董事長蘇嘉全先生，未來與羅文嘉副董事長兼秘書長一同率領海基會全體同仁，持續推動會務順利進行。陸委會也表示，未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

