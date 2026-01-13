蘇嘉全任海基會董事長！陸委會：一定可以對兩岸關係作出重要貢獻

前立法院長蘇嘉全，13日獲總統任命出任財團法人海峽交流基金會（海基會）董事長。 圖：立法院提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 賴清德總統13日任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。總統府發言人郭雅慧說，賴清德邀請並任命蘇嘉全出任海峽交流基金會董事長，期待在蘇嘉全帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。陸委會晚間回應，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，對兩岸關係發展作出重要貢獻。

陸委會提到，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

陸委會指出，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重。政府再次感謝海基會前董事長吳豊山擔任董事長期間的辛勞，也預祝蘇嘉全未來與海基會副董事長兼秘書長羅文嘉一同率領海基會持續推動會務順利進行。

陸委會續指，未來將依循賴清德兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。海基會13日晚間也表示，將依主管機關指示，儘速籌辦臨時董監事會議，完成新任董事長推選作業。

