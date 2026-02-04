蘇嘉全初登場！搭建台校平台 盼台商二代與世界連結

海基會董事長蘇嘉全出席「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。海基會提供



海基會於今（2/4）日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，這是蘇嘉全就任董事長以來首度參與，除了既有的東莞、華東、上海台商子女學校，更特別邀請印尼、馬來西亞與越南等4所台校與會，盼能搭建世界各地的台校平台。

海基會今（2026）年除了依例邀請東莞、華東與上海台商子女學校等3校教職員外，還特地邀請印尼、馬來西亞及越南等4所台校參與。蘇嘉全表示，在全球化的時代，除了大陸台校以外，也希望搭建串聯世界各地台校的平臺，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

廣告 廣告

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒；台商在全世界各地打拚大多白手起家，「一卡皮箱走全世界」，在當地事業成功以後娶妻、生子，就會開始思考下一代的教育問題；因此，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全指出，有賴台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣；他也強調，除了中國大陸與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

更多太報報導

國共智庫論壇達成5共同意見 陸委會逐點回應：配合中共統戰

中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓

蕭旭岑率團抵北京交流 邱垂正：宋濤聽起來像訓話