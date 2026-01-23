即時中心／張英傑報導

海基會今（23）日召開董監事會，票選前立法院長蘇嘉全出任新任董事長。隨後，蘇嘉全在致詞時向中國喊話，只要中國領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。

蘇嘉全說，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年，這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的，始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。

隨後，蘇嘉全提及自身經歷時表示，過去他曾經擔任立法院院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意，反映民意的重要場域。正因如此，他始終相信，兩岸關係的根本「不在口號，而在人民；不在對立，而在理解」，未來他所帶領的海基會，將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會，保持溝通與交流。

他期盼中國展現自信，恢復兩岸常態化的交流，只要中國領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

對於台商在兩岸的處境，蘇嘉全說，理解台商在中國經商，往往必須面對複雜的政策環境與一定程度的政治壓力。海基會會站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家。但同時也由衷期盼，台商在海外開疆闢土的同時，能始終與家鄉的人民站在一起，共同守護這個引以為傲的民主家園。唯有如此，台灣社會才能持續凝聚，成為大家最堅強的後盾。



面對全球經濟情勢變化與中國內部經濟調整的挑戰，蘇嘉全說，台商的未來布局勢必更加多元。無論是深耕中國市場，或是布局全球、行銷世界，海基會都願意成為台商最可靠的後盾，與大家攜手合作，協助因應轉型、拓展新機會。

最後，蘇嘉全說，展望未來，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演好「說好話、做實事」的角色，所說的「好話」，是利於交流、利於理解的善意言詞；所做的「實事」，則是超越黨派、不問立場的民生服務。「交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓」而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

原文出處：快新聞／蘇嘉全接任海基會董事長 盼兩岸交流持續「說好話、做實事」

