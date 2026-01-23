蘇嘉全接任海基會董事長

海峽交流基金會二十三日下午舉行第十二屆董監事第一次臨時聯席會議，會中推選蘇嘉全出任董事長。（海基會提供）

記者王超群∕台北報導

海基會二十三日召開董監事臨時聯席會議，新任董事長蘇嘉全表示，兩岸關係的根本不在口號而在人民、不在對立而在理解。海基會將從人民需求出發，與對岸社會保持溝通交流。

蘇嘉全表示，海基會從一九九一年三月成立以來，今年將屆滿卅五週年；無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，那就是站在人民的立場為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。

蘇嘉全提到，始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民、不在對立而在理解。海基會將秉持同樣精神，從人民需求出發，與對岸社會保持溝通與交流；只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流就不應該被輕易中斷。

蘇嘉全說，期待中國大陸以人民利益與福祉為優先，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動；也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。

他強調，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

蘇嘉全也期盼台商在海外開疆闢土時，始終與家鄉人民站在一起，共同守護民主家園，也唯有如此，台灣社會才能持續凝聚成為大家最堅強的後盾。

蘇嘉全強調，展望未來，海基會在政府委託與授權之下，會持續扮演好「說好話、做實事」角色，所說的好話是利於交流、利於理解的善意言辭；所做的實事是超越黨派、不問立場的民生服務，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不會發生，讓問題有機會被解決。

代董事長許勝雄致詞表示，兩岸關係有高度複雜性、敏感性，相關事務推動需要審慎以對，海基會在既有制度與架構之下，務實地處理兩岸相關交流事務，致力於保障兩岸人民往來交流的基本權益。