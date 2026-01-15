蘇嘉全接掌海基會首度發聲 坦言「兩岸情勢是一大挑戰」

即時中心／張英傑報導

即將上任海基會董事長的蘇嘉全，今（15）日出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」成立茶會，結束後受訪表示「兩岸的交流能夠朝比較健康的方向交流的話，對兩岸人民是一件比較好的事情」，上任後也會以此為首要目標；不過，他坦言「兩岸當前情勢是一大挑戰」。

媒體詢問，是否期盼海基會和海協會恢復交流？蘇嘉全表示，當然兩岸的交流能夠朝比較健康的方向交流的話，對兩岸人民是一件比較好的事情，隨後媒體追問，上任後是否以此為首要目標？上任後的願景為何？蘇嘉全說，「是，上任之後再跟大家報告」。

至於，和對岸有聯繫的管道嗎？怎麼化解兩岸嚴峻情勢？有信心兩岸融冰嗎？對此，蘇嘉全回應「上任後再和各位報告」。

蘇嘉全從政經歷相當完整，擔任過國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，2026年1月13日，賴清德任命他接任海基會董事長，即將於海基會召開董監事會議後上任。





