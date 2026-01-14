蘇嘉全接掌海基會 國台辦再劃底線：承認「九二共識」才能復談

國台辦稱台灣方面若不承認「九二共識」，海基會就沒有功能。（翻攝自國台辦微博）

前台灣日本關係協會會長蘇嘉全正式出任海基會董事長，總統府對此表示，期待在蘇嘉全的領導下，海基會能持續強化會務，進一步推動兩岸間正面且健康的交流。陸委會亦強調，未來將與海基會緊密合作，共同致力於維護台海和平穩定的現狀，並在對等尊嚴、健康有序的前提下，審慎推動兩岸互動。然而，面對台灣方面的人事異動與善意表態，中共國台辦今（14日）仍堅持強硬立場，重申「九二共識」是對話前提。

中國國台辦發言人朱鳳蓮於14日的例行記者會上指出，兩岸兩會對話機制之所以中斷，根本原因在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，且拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」。

廣告 廣告

朱鳳蓮強調，只有回歸此政治基礎，兩會對話溝通機制才具備重啟的可能，海基會也才能發揮其應有的職能。對於海基會副秘書長黎寶文日前提到「2026年兩岸關係高度不確定」且盼在不預設前提下復談，朱鳳蓮反駁稱，兩岸關係的不確定性全因民進黨勾連外部勢力挑釁所致，解決之道是確定的。

朱鳳蓮最後重申，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，也是兩岸同胞的共同期盼。她再次向海基會喊話，只要承認「九二共識」，兩岸關係就能重回和平發展的正軌，兩會協商機制亦能立即恢復。





更多《鏡新聞》報導

柯文哲憂台積電變美積電 許美華笑駁：沒有押時間、台美更緊密

國共論壇傳重啟「替鄭習會鋪路」 國民黨：對話是風險管理

區桂芝罵北一女學生「腦殘」涉公審 吳沛憶促教育部依法嚴辦