蘇嘉全接海基會董事長 賴清德期許推進兩岸正面交流

總統府今（13）日發布新聞稿宣布，總統賴清德已正式任命前立法院長、台灣日本關係協會前會長蘇嘉全，出任財團法人海峽交流基金會董事長。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德期盼借重蘇嘉全豐富的政治歷練與國際事務交流經驗，持續強化海基會會務運作，進一步推進兩岸間正面、健康的交流發展。

郭雅慧指出，蘇嘉全的從政資歷極為完整，過去曾歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長，以及目前的台灣日本關係協會會長等重要職務。其中，蘇嘉全在擔任立法院長期間推動國會外交成效顯著，近年來也為台日關係的發展奠定穩固基礎，展現其卓越的溝通與外交能力。

郭雅慧強調，海基會長期以來肩負推動兩岸交流、處理國人與台商的急難救助，以及權益協處等關鍵任務。總統賴清德期許蘇嘉全正式上任後，能持續領導海基會推展各項核心工作，並協助促進兩岸之間形成健康、正向的互動與發展環境。

