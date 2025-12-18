蘇嘉全接海基會董座「人事連動」？傳謝長廷接任台日關係協會會長

前駐日代表、總統府資政謝長廷，傳出將接任台日關係協會會長。（圖／中時資料照，姚志平攝）

前駐日代表、總統府資政謝長廷11月獲授「旭日大綬章」，是日本授勳制度中的最高榮譽之一；最新消息也傳出，謝長廷將接任台日關係協會會長。至於現任台日關係協會會長蘇嘉全，由於海基會董事長吳豊山請辭，據知情人士透露，蘇嘉全有可能接任海基會董事長，人事案會與台日關係協會會長一併連動。

謝長廷自2016至2024年擔任駐日代表，經營台日關係，並在上個月3日獲得日本天皇親授最高榮譽的「旭日大綬章」，是首位獲得此殊榮的台灣駐日代表。當時他在臉書發文表示，這份榮耀並非個人功勞，應該歸功於很多人的努力，也不是台灣單方面的努力就能達成，而是長年互信與合作的成果，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻」。

最新消息傳出，知情人士向《中央社》透露，謝長廷可能接掌台日關係協會，有望進一步深化台日雙邊關係，並稱日本首相高市早苗堅定護衛民主自由，支持台日攜手打造「非紅供應鏈」，也期待深化在半導體、人工智慧與經濟安全保障等領域的合作。至於現任台日關係協會會長蘇嘉全，由於海基會董事長吳豊山昨（18）日請辭，不排除把新任海基會董事長人選與台日關係協會會長異動做連動。

另外，根據《上報》報導，傳前總統陳水扁與《鏡電視》合作開節目，原擬邀請謝長廷，但遭到婉拒。黨內知情人士推測，謝長廷可能將有職務變動，因此無意上陳水扁節目引起不必要爭議，而黨內對於謝長廷若能接任台日關係協會會長，目前多是正面評價。

