蘇嘉全要推兩岸交流 國台辦設關卡：承認九二共識、堅持一中原則

中國國台辦重申，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制。（翻攝自微博）

前台灣日本關係協會會長蘇嘉全將出任海基會董事長，他稱上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流。對此，中國國台辦重申，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，強調「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧1月13日表示，總統賴清德特別邀請並任命前立法院長蘇嘉全接任新任董事長，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

廣告 廣告

國台辦日前指出，唯有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。陸委會則回應，海基會1991年成立時，中共所謂體現一個中國原則的「九二共識」還沒有被創造出來。

中國國台辦發言人彭慶恩今（21日）於國台辦例行記者會反問，「台方有關部門不可能不了解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？」他回顧海基會成立之時，即以「中國的、善意的、服務的」為宗旨。海協會在與海基會進行事務性商談過程中，明確指出海峽兩岸同胞交往中的具體問題是中國的內部事務，應本著一個中國原則協商解決。

彭慶恩接著表示，1992年8月1日，「台灣當局」就海基會與海協會商談事務性協議時有關「一個中國」涵義問題作出「結論」，確認「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」。同年，兩會經兩岸雙方授權，通過香港會談和互致函電，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後來被稱為「九二共識」。

彭慶恩強調，正是在其基礎上，兩岸開啟了協商談判，推進了兩岸政黨黨際交流，開闢了兩岸關係和平發展道路，兩岸同胞都從中受益。「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

最後，彭慶恩指出，兩岸關係歷史反復證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

更多鏡週刊報導

洩公務員個資／石明謹分析陳佩琪恐涉《刑訴法》 四叉貓：還好柯文哲沒選上總統

洩公務員個資／陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦的搜索票 強調沒看women檔案夾

洩公務員個資／臉書貼搜索票未遮承辦人員個資 陳佩琪：該被羈押幾個月都尊重