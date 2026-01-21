蘇嘉全要推兩岸恢復健康交流 國台辦設關卡：承認九二共識才對話



將接任海基會董事長的蘇嘉全表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但中國國台辦發言人彭慶恩21日強調，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

國務院台辦發言人彭慶恩21日在例行新聞發布會談及蘇嘉全出任海基會董事長時表示，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

至於陸委會表示，海基會1991年成立時「九二共識」還沒有被創造出來。彭慶恩反問，台方有關部門不可能不了解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？

彭慶恩回答相關提問時表示，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。2008年至2016年，海協會和台灣海基會在「九二共識」基礎上簽署了一系列協議。協議生效後，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的利益。

彭慶恩接著說，2016年5月以來，民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關系和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作，嚴重損害廣大台灣同胞的利益福祉。

他指出，兩岸關系歷史反覆證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關系就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關系就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

