蘇嘉全：捍衛公平貿易秩序 支持日本農漁產品

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今天(4日)舉行「第49屆台日經濟貿易會議」。針對中國與日本近期的對立僵局，台日關係協會會長蘇嘉全在致詞時再次表達我國政府對於日本的堅定支持。蘇嘉全指出，台灣將持續以實際行動力挺來自日本的安全且優質農漁產品，全力展現民主夥伴之間的互信與情誼。

台日關係協會會長蘇嘉全表示，台日經貿會議做為雙邊最具代表性的對話平台，在各界努力下已成為深化合作與共榮發展的重要象徵，而台日夥伴關係近年來持續升溫，產業合作指標的台積電熊本二廠正以2027年底啟用為目標，這將持續帶動上下游供應鏈與人才交流。

廣告 廣告

蘇嘉全指出，日本高市早苗新內閣上任後，多次重申持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好基礎。

蘇嘉全表示，中國近期對日本祭出經濟施壓與不當制裁，不禁讓人想起中國曾禁止台灣鳳梨進口，造成農民巨大損失，日本前首相安倍晉三當時以行動力挺台灣，帶來深刻且溫暖的支持，蘇嘉全說：『(原音)在此，我們除了堅定捍衛自由且公平國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全且優質的農漁產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。』

日台交流協會會長隅修三致詞表示，當前國際環境動盪不安，貿易體系面臨日益緊張局面，甚至有人試圖以武力或威脅手段單方改變現狀，在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴友人，雙方擁有同樣基本價值觀，經貿關係與人民交流來往密切。

隅修三指出，高市早苗與台灣領袖代表林信義今年在韓國APEC場域會晤時談到經貿與防災交流，展現雙方深厚的合作關係，且今年台灣遊客赴日已確定將可超越去年的604萬人次，他要誠摯感謝每位造訪日本的台灣朋友。