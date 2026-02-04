蘇嘉全：搭建世界各地台校平台 成為台灣最強後盾

（中央社記者李雅雯台北4日電）海基會今天舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。海基會董事長蘇嘉全表示，希望未來搭建、串聯世界各地台校平台，培育優秀下一代，成為台灣最強後盾。

海峽交流基金會（海基會）4日透過新聞稿表示，大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校等3校教職員與會，另也邀請印尼、馬來西亞、越南等4所台校教職員參加。

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒。為了台商下一代的教育問題，在政府與世界各地台商、華僑的合作下，成立多所台校，讓台商的下一代不僅能夠影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全感謝台商學校老師的長期付出。他說，除了中國大陸與東南亞的台校以外，希望未來還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建、串聯世界各地台校平台，培育優秀下一代，成為台灣最強後盾。（編輯：楊昇儒）1150204